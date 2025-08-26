Realizaron un nuevo taller de compostaje domiciliario en la ciudad

Este lunes se realizó una nueva edición del Taller de Compostaje Domiciliario, una iniciativa organizada por la Municipalidad que busca promover prácticas ambientales sostenibles entre los vecinos de la ciudad. En esta oportunidad, la actividad tuvo lugar en la Vecinal 12 de Septiembre, ubicada en Lisandro de la Torre 3589.

Durante la jornada, los asistentes aprendieron a elaborar compost, conocer sus beneficios y aplicar su uso en el hogar como una forma sencilla y económica de reducir los residuos domiciliarios. El encuentro estuvo enfocado en brindar herramientas para incorporar la compostería como hábito cotidiano y contribuir al cuidado del ambiente.

Desde el Municipio informaron que la propuesta tendrá continuidad con nuevos encuentros abiertos a la comunidad, programados en diferentes barrios. El próximo será el martes 2 de septiembre a las 15:30 horas en la Vecinal Villa Libertad, ubicada en Cibils 4066. Luego, el lunes 15 de septiembre a las 16:00 horas, el taller se dictará en la Vecinal Sargento Cabral, en la intersección de las calles Castelli y Sargento Cabral.

La participación es gratuita y está abierta a toda la comunidad, aunque se requiere inscripción previa comunicándose al 3425462862, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Como parte del taller, se entregan composteras a los participantes, con el objetivo de facilitar la aplicación inmediata de los contenidos aprendidos. Esta acción se enmarca en el compromiso del Municipio con la educación ambiental y la promoción de hábitos responsables.