Dictarán un nuevo curso de RCP gratuito y con certificación

La Municipalidad anunció la realización de una nueva instancia de capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre a las 10 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad, ubicado en avenida Richieri 3145.

El encuentro, de carácter teórico-práctico, tiene como objetivo brindar herramientas concretas para actuar eficazmente en situaciones de emergencia, ya sea con lactantes, niños o adultos. Además de las técnicas específicas de RCP, la propuesta busca concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud y la prevención comunitaria.

La actividad estará abierta a personas mayores de 13 años, y se entregará certificación a quienes completen la capacitación. Desde el Municipio informaron que los cupos son limitados, por lo que se requiere inscripción previa.

Quienes deseen participar deben enviar un correo electrónico a [email protected], indicando nombre completo, DNI y domicilio.

La RCP es una técnica clave para asistir a una persona que ha sufrido un paro cardíaco y puede ser decisiva a la hora de salvar una vida mientras se espera la llegada del personal médico especializado. Esta capacitación representa una nueva oportunidad para que más vecinos accedan a conocimientos que pueden marcar la diferencia ante una emergencia.