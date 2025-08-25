El Ministerio de Salud realizó una denuncia por faltante de medicamentos en el Hospital Iturraspe

Este lunes, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Hospital J. B. Iturraspe, realizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar la investigación de un faltante de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva del efector ubicado en el norte de la ciudad capital. La medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.

La denuncia, por la sustracción de estos insumos, “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde. Además, se solicita al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías. En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.