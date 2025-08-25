Invitan a participar de talleres gratuitos sobre compostaje domiciliario

La Municipalidad anunció la realización de una nueva edición del Taller de Compostaje Domiciliario, en el marco de su política de promoción de hábitos sustentables. Según informó el Municipio mediante un comunicado, los encuentros están destinados a vecinos y vecinas que deseen aprender a compostar en sus hogares.

Durante las actividades, los participantes recibirán información sobre qué es el compost, cómo se elabora y cómo comenzar a utilizar composteras domésticas. Además, se prevé la entrega gratuita de composteras, como parte del compromiso con el cuidado del ambiente.

Las fechas y lugares programados para los talleres son los siguientes:

Lunes 25 de agosto, a las 17:30 horas , en la Vecinal 12 de Septiembre (L. de la Torre 3589).

Martes 2 de septiembre, a las 15:30 horas , en la Vecinal Villa Libertad (Cibils 4066).

Lunes 15 de septiembre, a las 16:00 horas, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).

La inscripción está abierta y puede realizarse llamando al 3425462862, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12 horas.