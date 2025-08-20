UPCN pide que la Constitución garantice el carácter intransferible de la Caja de Jubilaciones

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Santa Fe, emitió una declaración pública en la que ratificó su postura frente al dictamen de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana en el marco de la reforma constitucional. El gremio defendió la necesidad de que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia mantenga su carácter provincial, público, solidario e indelegable.

“La Caja Previsional debe mantenerse bajo administración provincial, pública, de reparto solidario e indelegable, y sus recursos deben ser intangibles, sin posibilidad de ser utilizados para otros fines”, expresó la organización.

Si bien UPCN valoró que la redacción propuesta introduce principios como la sostenibilidad, transparencia y equidad distributiva, advirtió que el texto “no alcanza para asegurar, frente al riesgo de posibles modificaciones o transferencias, que la administración quede en manos del Gobierno provincial”.

En su declaración, el gremio reclamó que la nueva Constitución establezca de manera explícita el carácter intransferible de la Caja y garantice que su administración permanezca bajo control provincial.

“Seguimos defendiendo el derecho de los trabajadores y jubilados santafesinos a un sistema previsional sustentable, sólido y provincial, sin injerencias ni condicionamientos del Gobierno Nacional”, remarcó UPCN.