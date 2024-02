Ley Ómnibus: Diputados continúa con la sesión pero siguen trabadas las negociaciones sobre el artículo de privatizaciones

La Cámara de Diputados continuaba esta tarde con la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus, y si bien la aprobación en general se encuentra encaminada, hay serias dudas sobre qué sucederá en el tratamiento en particular de artículos claves, especialmente en el que busca autorizar un paquete de privatizaciones de empresas públicas.

Pasadas las 21 del miércoles, el recinto votó mayoritariamente en favor de un cuarto intermedio para poner en pausa las disertaciones individuales hasta este jueves. De esta manera, los representantes volvieron pasadas las 12 al Congreso para continuar la discusión del megaproyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Los diputados retomaron a las 12.30 el debate con varias cuestiones de privilegio planteadas por parte de diputados de la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo policial de ayer en las afueras del Congreso, donde se registraron incidentes entre efectivos de las fuerzas de seguridad y militantes.

Al iniciarse la sesión, y luego de que los diputados de todos los bloques expusieron en el recinto sobre los incidentes ocurridos este miércoles una vez concluido el debate, los legisladores rechazararon las amenazas que habría sufrido la diputada de la UCR, Carla Carrizo, a través de sus redes sociales, y se solidarizaron con la legisladora que se mostró muy sensibilizada y con lágrimas en los ojos, por lo que varios colegas se acercaron a su banca a brindarle su apoyo.



En el marco de este plenario, el oficialismo aspira a que el dictamen de mayoría sea aprobado este mismo jueves en general, tras varias horas de sesión -que estiman sería en horas de la madrugada- y se pase a cuarto intermedio hasta el viernes para retomar la discusión en particular, según indicaron fuentes parlamentarias.



Otra de las versiones, en tanto, que circulaba en la Cámara baja era la intención de algunos integrantes del bloque de LLA de pasar a un cuarto intermedio a una hora prudente, antes de la votación en general, y retomar este viernes a primera hora la discusión en particular que, no descartan, podría extenderse hasta el sábado.

Al retomar el debate del proyecto, el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez, afirmó que "la grieta sigue" en el Congreso y defendió a las provincias, en medio de la controversia entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores por el Impuesto PAIS.



"Muchos de nosotros tenemos nuestra referencia en las provincias que gobernamos y ya estamos hartos de ser un papelito al viento, de ser la cenicienta de este Congreso. Nos conducen nuestros gobernadores a nosotros", afirmó Gutiérrez, que dijo que "se nos niega la posibilidad de discutir con el Gobierno en este tremendo ajuste que la sociedad argentina está decidida a llevar adelante pero con la mayor equidad posible. Y la respuesta que obtenemos es la amenaza y tratarnos de mentirosos. Que el Presidente no se equivoque. Dialogue con los gobernadores. Hágase cargo", aseveró el legislador.

El diputado del PRO, Damián Arabia, llamó a los diputados que no pertenecen a Unión por la Patria a acompañar el proyecto "en general y particular porque lo que está en juego en la Argentina es la gobernabilidad", al advertir que "este gobierno, que asumió hace 50 días, que no fue mi primera opción, está tratando de traernos a este recinto este proyecto de bases para tratar de sacar a la Argentina del precipicio en el que nos dejaron".



Desde la oposición, en tanto, la diputada de Unión por la Patria por Córdoba, Gabriela Estévez, sostuvo que la ley "modifica todos los aspectos de la vida de los argentinos" y cuestionó al asesor presidencial, Federico Sturzenegger, al señalar: "Ese funcionario sin cargo y sin funciones que, sin embargo, otra vez le devuelven la potestad de que entregue en bandeja a nuestro país. No sabemos quién escribió la ley, pero sí quiénes son sus principales beneficiarios y perjudicados".