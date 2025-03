Inseguridad en Independiente: otro robo y reclamos por más patrullaje

La inseguridad volció a golpear al Club Independiente de nuestra ciudad. Esta semana, delincuentes sustrajeron una bomba centrífuga utilizada para el suministro de agua en los vestuarios y baños de la cancha principal.

No es la primera ocasión en que la institución sufre este tipo de ataques: “Es la segunda vez desde que asumimos como comisión que nos roban la bomba. Hace 15 días nos robaron 15 metros de tejido del lado de la Ruta 19. Estamos sufriendo hechos de inseguridad cada vez más seguidos, y esto nos perjudica porque queremos avanzar y esto nos hace retroceder unos pasos”, lamentó Walter Marcelo Cocco, secretario del club, en una entrevista con Nova al Día.

Desde la dirigencia del club han mantenido contacto con la policía y autoridades locales para buscar soluciones. Incluso, en la noche posterior al robo, la alarma del sector donde está ubicada la bomba de riego se activó nuevamente, lo que obligó a los directivos a acercarse al predio. “Por suerte no fue nada, pero ya no se puede vivir así. La policía me dijo que iba a patrullar toda la noche, pero necesitamos medidas de fondo”, expresó Cocco.

Una seguidilla preocupante

Este último robo se suma a una larga lista de episodios de inseguridad sufridos en el club y en sus alrededores. Cocco recordó un violento asalto que él mismo padeció en noviembre del año pasado, cuando fue abordado por dos delincuentes armados mientras cerraba los portones de la institución. “Me apuntaron con un arma, mi reacción fue mala y me dispararon a los pies. Por suerte no impactó. Me sacaron la billetera, el celular y hasta las zapatillas. Me hicieron arrodillar y me apuntaron en la cabeza. Justo pasó una moto que vio lo que ocurría y avisó a la policía”, relató.

Además, la inseguridad no solo afecta a las instalaciones del club, sino también a los deportistas y vecinos que transitan por la zona. “Hemos tenido jugadores a los que les robaron motos, bicicletas, celulares. Es desesperante. Hace poco, Lucas Hernández, arquero de Academia y exjugador de Independiente, sufrió una brutal agresión cuando iba a trabajar de madrugada. Le pegaron un golpe en la espalda con un palo, lo tiraron al piso y lo patearon”, contó Cocco.

Piden patrullaje

Uno de los principales reclamos de la dirigencia del club es la falta de prevención en los horarios clave, cuando los deportistas finalizan sus entrenamientos y deben regresar a sus casas. “Los chicos más chicos salen a las 20 y la esquina de Pueyrredón y San Martín es una boca de lobo, no se ve nada. También hemos pedido limpieza en los terrenos cercanos, porque hay un monte que se convirtió en una zona peligrosa, pero nos dicen que no pueden ingresar porque está en juicio”, explicó el secretario del club.

En los últimos días, se realizaron mejoras en la iluminación. Sin embargo, desde Independiente insisten en la necesidad de patrullajes constantes y medidas de seguridad más firmes. “No queremos esperar a que pase algo aún más grave. Hay que actuar antes de que tengamos que lamentar una tragedia”, cerró Cocco.