Grave denuncia: aseguran que un policía acosó a una menor víctima de abuso sexual

Por Santotomeldía

Un policía que cumple funciones en nuestra ciudad fue denunciado por acosar a una adolescente que había concurrido a realizar una denuncia por un hecho de abuso sexual. El indignante episodio ocurrió la semana pasada en la Comisaría de la Mujer, que funciona el Centro Territorial de Denuncias de calle Azcuénaga al 3400.

“Fue el martes 31 de enero”, aseguró a Santotomealdia una tía de la víctima. Según detalló, ese día la menor, de 15 años de edad, concurrió junto a su padre a la dependencia policial, para denunciar un hecho de abuso sexual del que había sido víctima.

Mientras le estaban tomando declaración al padre, una oficial sugirió que la menor esperara afuera de la dependencia, por lo que la adolescente se quedó en el auto. “Se le acercó un policía y le pidió su número de celular a lo que ella accedió, creyendo que era parte del protocolo”, contó la mujer.

Pasaron pocos minutos y el policía comenzó a mandarle mensajes de WhatsApp, con preguntas que nada tenían que ver con la contención que la chica necesitaba.

Captura de los mensajes enviados por el policía a la menor.

La menor rompió en llanto y buscó ayuda. Cuando el padre tomó conocimiento de lo sucedido, reaccionó con violencia y fue a buscar al policía.

“Pero eso no es todo -comentó la tía de la adolescente-, el policía le ofreció dinero para arreglar las cosas y que todo quede ahí”.

El hecho de acoso también fue denunciado, pero la familia de la menor no se quedó de brazos cruzados: “Como no tuvimos novedades, esta semana fuimos a Asuntos Internos y no estaban enterados del caso. Ya nos habían dicho que si no nos movíamos ibo iba a pasar nada”, afirmó la mujer.

“Vamos a seguir insistiendo, hoy nos enteramos que el policía está con licencia y fuera del país”, finalizó.