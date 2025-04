Robo en un local de marroquinería: el ladrón volvió tres veces en dos horas

Un nuevo hecho de inseguridad golpeó al comercio de nuestra ciudad. Esta vez, ocurrió en la esquina de Sarmiento y Córdoba, donde durante la madrugada de este martes un delincuente robó en un local de marroquinería rompiendo un pequeño ventiluz que da a la vidriera. El robo se extendió por dos horas, con al menos tres ingresos del mismo ladrón.

Victoria Bossa, la emprendedora que alquila el local desde hace tres meses, relató a Nova al Día: “Nos habían comentado que era una zona bastante insegura, pero quisimos apostar igual… y así nos pagan también”. El delincuente utilizó un palo como si fuera una caña de pescar para extraer bolsos, mochilas y riñoneras por una abertura de apenas 20 centímetros.

“No sé cómo hicieron para sacarla por un orificio tan chico, pero tengo todo grabado”, explicó la comerciante, quien además aportó los videos de las cámaras de seguridad. Según contó, el ladrón robó una decena de artículos y regresó dos veces más, a las 4:20 y a las 5:00, para continuar llevándose productos.

Lo más preocupante es que el comercio cuenta con rejas, cortinas y protecciones adicionales. “Todos los días antes de cerrar corro la vidriera y tapo todo para que nadie vea, pero ni eso fue suficiente”, expresó Victoria, indignada.

Pese a tener rejas y cámaras, el negocio fue blanco de la inseguridad.

Además del robo, la comerciante denunció demoras y falta de respuesta por parte de la policía: “Llamé al Comando Radioeléctrico y no vinieron. Después llamé al 911 y ahí sí, pero me mandaron dos agentes de Sauce Viejo y me dijeron que no tienen patrulleros para Santo Tomé”.

El hecho no solo significó una importante pérdida económica, sino también el cierre forzoso de ambas sucursales del emprendimiento durante la mañana. “Hasta ahora no pudimos abrir. Vinimos todos a limpiar acá”, concluyó.

Vecinos de la zona también manifestaron su preocupación por hechos similares en viviendas particulares y otros comercios cercanos. La reiteración de estos robos pone nuevamente en debate el verdadero alcance de los refuerzos anunciados para las fuerzas de seguridad en la ciudad.