Accidente en el inicio del Acceso Norte: un conductor volcó pero resultó ileso

Un impactante siniestro vial tuvo lugar este domingo por la mañana en el inicio del Acceso Norte. Minutos antes de las 7.45, personal de la Subcomisaría 15ta. fue alertado por la Central de Emergencias 911 debido al vuelco de un automóvil en inmediaciones de calle República de Chile, a la altura de Saavedra.

Al llegar, los efectivos encontraron un Citroën C3 volcado a un costado de la calzada. A pocos metros del vehículo se encontraba su conductor, un hombre de 33 años que permanecía consciente y que relató a los policías que se había quedado dormido mientras manejaba.

Aunque el automovilista aseguró no presentar lesiones y no quiso ser trasladado, los agentes solicitaron igualmente la intervención de una unidad sanitaria para evaluar su estado. Personal médico del 107 examinó al conductor en el lugar y constató que no tenía heridas de gravedad.