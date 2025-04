Arrancaron las clases gratuitas en el marco del programa de Escuelas de Formación Deportiva

La Municipalidad dio inicio este lunes al programa de Escuelas de Formación Deportiva 2025, que se extenderá hasta el 28 de noviembre. Las actividades, que comenzaron esta semana, ofrecen una amplia gama de opciones para todos los vecinos, con disciplinas como natación, entrenamiento funcional, yoga, y canotaje, entre otras.

En una entrevista brindada a Nova al día, Norberto Caroso, director de Deportes de la municipalidad, detalló que las inscripciones para las distintas actividades fueron un éxito: "La oferta fue bastante amplia y hubo una muy buena cantidad de inscriptos. En algunas actividades, como aquaeróbic, natación y canotaje, se realizó un sorteo para definir los titulares y suplentes", indicó Caroso.

El programa incluye actividades para todas las edades, desde niños de 5 a 12 años, que podrán participar en la Escuela de Iniciación Deportiva, hasta adultos que podrán sumarse a clases de gimnasia, yoga y otras disciplinas. Caroso destacó la importancia de estas iniciativas para fomentar el deporte y la vida saludable en la comunidad: "Lo que hace la municipalidad es abrir una gran oferta para que los vecinos elijan qué actividad les interesa desarrollar, ya sea en las vecinales, en el camping municipal o en el balneario", comentó Caroso.

Uno de los puntos más destacados de esta edición es la oferta de Stand Up Paddle (SUP), que se desarrollará en el Balneario Municipal. "La actividad de SUP ha despertado mucho interés. Este año, además de las clases regulares, planeamos hacer una travesía en el río en conjunto con la escuela de canotaje", explicó Caroso.

Además, el skate también es una de las actividades más populares, especialmente entre los más jóvenes. "La escuelita de skate comienza este sábado y estará disponible durante todo el año hasta finales de noviembre", agregó el director de Deportes.

Para quienes aún no se han inscripto, Caroso aclaró que hay algunos cupos disponibles, especialmente para la Escuela de Iniciación Deportiva y para el Stand Up Paddle, ya que se habilitaron más clases debido a la alta demanda. Las actividades están disponibles en diversos puntos de la ciudad, desde el Club Unión hasta el Camping Municipal y las distintas vecinales.

Este programa, impulsado por la Municipalidad de Santo Tomé, busca seguir promoviendo la actividad física y recreativa entre los vecinos, con un enfoque inclusivo y accesible para toda la comunidad.