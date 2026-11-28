Por Santotomealdía



El río Salado registró este sábado 28 de noviembre su mayor descenso diario de la última semana en nuestra ciudad. Según los datos difundidos por el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), su altura se ubica en 5,64 metros, siete centímetros menos que en la jornada anterior.

De esta manera, el río acumula siete días consecutivos de descenso, con una disminución de 24 centímetros en una semana. Pese a esta tendencia, su nivel todavía se encuentra 94 centímetros por encima del umbral de alerta técnica, establecido en 4,70 metros.

El sábado pasado, el Salado registraba una altura de 5,88 metros. El domingo descendió a 5,86 metros; el lunes, a 5,83; el martes, a 5,81; el miércoles, a 5,76; el jueves, a 5,74; y el viernes, a 5,71 metros.

Descensos en toda la cuenca

Por tercer día consecutivo, las ocho estaciones de monitoreo de la cuenca del Salado registraron descensos. Después de nuestra ciudad, las mayores disminuciones se produjeron en Recreo, con seis centímetros, y en San Justo, con cinco.

En Tostado y Calchaquí se registraron bajas de tres centímetros, mientras que en Emilia el descenso fue de dos centímetros y en Paso de las Piedras y el arroyo Cululú, de uno. Nuestra ciudad continúa siendo la única de las ocho estaciones relevadas que supera su respectivo umbral de alerta técnica.

Los datos corresponden a las mediciones realizadas a las 00.00 horas de este sábado mediante el instrumental de la Red del Sistema de Alerta de la cuenca del río Salado, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de S