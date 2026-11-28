Por Santotomealdía



Daniel Hansen será el nuevo presidente del Concejo Municipal de Sauce Viejo a partir del próximo 10 de diciembre, en reemplazo de Valeria Echeverri. El concejal, que transita su primer año como legislador, anticipó que uno de los principales objetivos de su gestión será recomponer el diálogo con el Departamento Ejecutivo y avanzar en una agenda de trabajo conjunto.

“Sabemos que puede haber diferencias, sabemos que podemos pensar diferente”, expresó Hansen, quien destacó la necesidad de alcanzar consensos con el gobierno municipal. Además, manifestó su intención de construir un Concejo de puertas abiertas, con mayor participación de los vecinos y un vínculo más estrecho con las vecinales, los comercios y las industrias de la ciudad.

En declaraciones realizadas este viernes a Nova al Día, el futuro presidente expresó su satisfacción por la responsabilidad que asumirá y destacó el desempeño de Echeverri. “Deja la vara muy alta”, sostuvo sobre la presidenta saliente, al tiempo que valoró el acompañamiento de sus pares frente a las dificultades que atravesó el cuerpo durante 2026.

Al analizar la relación institucional con el Ejecutivo durante el último año, Hansen reconoció que “no hubo diálogo, no se llegó nunca a acuerdos, a consensos”. En ese sentido, aseguró que cuenta con el respaldo de los demás concejales para trabajar en ese acercamiento y consideró necesario que el intendente Mario Papaleo también tenga esa predisposición.

El edil reveló que ya intentó establecer contacto con el mandatario municipal. “Ya le he mandado un mensaje, le he llamado, no he tenido respuesta alguna”, señaló, aunque aseguró que continuará insistiendo. También cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informes realizados por el Legislativo durante el año.

Por otra parte, Hansen confirmó que las sesiones del Concejo se extendieron hasta el 22 de diciembre para avanzar en el tratamiento del Presupuesto y la Tributaria correspondientes a 2027. Al respecto, advirtió sobre inconsistencias en la propuesta presupuestaria y señaló que vuelven a figurar obras que habían sido presupuestadas y aprobadas anteriormente, pero que, según afirmó, no fueron ejecutadas.

De cara a la nueva etapa institucional, el futuro presidente del Concejo sintetizó sus expectativas: “Esperemos un 2027 legislativo en orden y en paz y, bueno, con mucho diálogo sobre todo”.