El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró la primera etapa de la nueva Ruta Provincial 96, que une Miguel Torres y Chovet, en el departamento General López. El tramo tiene 13 kilómetros, desde el cruce con la Ruta Provincial 93 hasta el acceso a Chovet, e incluye dos rotondas.

Según informaron desde la Casa Gris, esta traza se proyectó como una alternativa a la Ruta Nacional 33 -muy deteriorada y sin mantenimiento- y forma parte de un corredor que conectará Miguel Torres con Venado Tuerto, a través de Chovet, Elortondo y Carmen. Asimismo, se señaló que, mientras se inauguró la primera etapa, avanzan los trabajos de las dos restantes: el tramo entre Chovet y Elortondo, y el que une esta última localidad con Venado Tuerto. La inversión global supera los 88 mil millones de pesos.

Durante el acto, realizado en el atardecer del viernes en Miguel Torres, Pullaro sostuvo que "la administración austera, transparente y eficiente de los recursos permitió avanzar con el plan de obras más importante y ambicioso de los últimos 25 años”. También señaló que, "pese al difícil contexto económico, la Provincia mantiene los servicios esenciales y ejecuta obras en distintos puntos del territorio".

El acto se celebró en la localidad de Miguel Torres.

“Sentimos que hemos cumplido durante todo este proceso que nos toca gestionar, pero todavía quedan muchas cosas buenas para la provincia de Santa Fe”, expresó.

"Decidimos hacernos cargo de la estructura vial de la provincia de Santa Fe porque sabíamos que el Gobierno nacional no se iba a hacer cargo”, agregó Pullaro. En ese sentido, recordó que desde hace 25 años se reclama la transformación en autopista de la Ruta Nacional 33 y explicó que la nueva traza surgió como una alternativa para mejorar la seguridad vial. “Hicimos esta ruta porque no queríamos saber más nada con que la gente se siga matando sobre la 33”, agregó.

Pullaro anticipó que, una vez finalizados los tramos en ejecución, la Provincia buscará continuar la conexión hasta Sancti Spíritu para mejorar la circulación en la región.

Tras el acto en Miguel Torres, una caravana se trasladó hasta Chovet, donde se realizó una celebración popular con propuestas gastronómicas y música en vivo.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, destacó "el carácter inédito de la obra" y señaló que 40 años después “se construye una ruta nueva en la provincia de Santa Fe; por eso se le tuvo que buscar un número nuevo. Este corredor fue un compromiso que en plena campaña electoral del gobernador Pullaro les fuimos transmitiendo a los vecinos. Nos genera mucha satisfacción poder haber cumplido el proyecto”.

Participaron además de Enrico; la senadora por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; los presidentes comunales de Miguel Torres, David Segura, y de Chovet, Mauricio Lucic; y el administrador y el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo y Benjamín Gianetti, respectivamente.