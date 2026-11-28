El canciller Pablo Quirno calificó como "un paso histórico" el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y aseguró que la resolución permitió visibilizar a nivel internacional la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, que, según sostuvo, el Reino Unido intenta desconocer. Al mismo tiempo, remarcó que el fallo no legitima la explotación de los recursos naturales del archipiélago ni modifica el reclamo argentino.

A través de un mensaje difundido luego de que el organismo rechazara el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina, el funcionario señaló que la decisión no representa un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni sobre la competencia del futuro Tribunal Arbitral. En ese sentido, afirmó que el Gobierno buscará acelerar su conformación en el marco del proceso iniciado en septiembre bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Quirno también anticipó que la administración de Javier Milei profundizará las acciones vinculadas con la cuestión Malvinas. Según expresó, el Ejecutivo avanzará "en todos los frentes", con un reforzamiento de las sanciones y una mayor actividad en los planos jurídico, diplomático y económico en defensa de los intereses argentinos.

En su pronunciamiento, el canciller vinculó además el reclamo internacional con la agenda legislativa. Recordó que el presidente Milei solicitó al Congreso la urgente sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y reclamó a los legisladores que cumplan con lo que definió como su responsabilidad institucional. En ese contexto, advirtió que, de no hacerlo, "que Dios y la Patria se lo demanden".

Por último, Quirno sostuvo que la Argentina cuenta con fundamentos históricos y jurídicos para mantener su reclamo y reafirmó la postura oficial frente al Reino Unido. El mensaje concluyó con una declaración sobre la soberanía de las islas: "Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas, ayer, hoy y siempre".