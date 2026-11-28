El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó este sábado, por 18 votos contra 3, el pedido presentado por la Argentina para suspender la explotación petrolera del proyecto Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes en las Islas Malvinas.

La decisión se conoció durante una audiencia pública realizada en la sede del organismo, en la ciudad alemana de Hamburgo. Según los fundamentos de la resolución, los magistrados consideraron que los planteos argentinos requieren determinar previamente qué Estado ejerce la soberanía territorial sobre el archipiélago, una cuestión que excede el ámbito de interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En ese sentido, el Tribunal entendió que no estaban reunidas las condiciones para reconocer, en esta instancia, la jurisdicción inicial del tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia. Por ese motivo, tampoco analizó los argumentos argentinos vinculados con la urgencia de la medida ni con el riesgo de que se produzca un perjuicio irreparable.

Sin embargo, la resolución dejó constancia de los compromisos asumidos por el Reino Unido durante las audiencias del 10 y 11 de noviembre. Entre ellos, figura que no se iniciarán tareas de perforación antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción comercial de hidrocarburos no comenzará antes de marzo de 2028. Además, el Reino Unido se comprometió a no otorgar nuevas licencias petroleras mientras permanezca suspendido el régimen de concesiones.

El organismo aclaró que el rechazo de las medidas provisionales no implica un pronunciamiento sobre la competencia del futuro tribunal arbitral ni sobre el fondo de la controversia. Por lo tanto, ambas partes conservarán el derecho de presentar sus argumentos cuando se desarrolle esa instancia.

Asimismo, exhortó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para acelerar la conformación del tribunal arbitral, cuya constitución está prevista entre diciembre de este año y enero de 2027. El litigio, iniciado por el Gobierno argentino el pasado 28 de septiembre, continuará su trámite en ese ámbito.

El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte y es impulsado por las compañías Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.