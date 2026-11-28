Las semifinales del Reducido de la Primera Nacional ya tienen fechas tentativas para la serie entre Colón y Tristán Suárez. El primer encuentro se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre en el estadio Brigadier General Estanislao López, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 6 en Ezeiza, en el estadio 20 de Octubre. Por el momento, resta la confirmación oficial de los horarios.

Para el partido de ida en Santa Fe, el horario tentativo es el de las 21 horas, aunque todavía debe ser ratificado por la organización del certamen.

El Sabalero llegará a esta instancia después de eliminar a Deportivo Morón, al que venció 1-0 como visitante con un gol de Agustín Toledo. De esa manera, consiguió la clasificación tras el empate sin goles registrado en el encuentro de ida.

Por su parte, Tristán Suárez viene de superar a Gimnasia y Tiro de Salta por ventaja deportiva, luego de igualar 0-0 como visitante y 1-1 en la revancha. El conjunto de Ezeiza había terminado como líder de la Zona B, con 64 puntos, y disputó la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz, que finalmente se quedó con el boleto a Primera División.

La serie se jugará a dos partidos y Colón deberá buscar una buena ventaja en el Brigadier López, ya que la definición será en Ezeiza, donde Tristán Suárez contará con la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular.