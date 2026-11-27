Por Santotomealdía

La situación de tensión que se había generado este viernes por la noche en una óptica de la zona de las Cinco Esquinas de Santo Tomé terminó de manera pacífica, sin que se registraran personas heridas. El hombre que permanecía dentro del comercio junto a su propietario fue detenido y trasladado a la Comisaría 12ª.

El episodio se había iniciado en el local ubicado sobre avenida Luján al 2100, donde el involucrado se encontraba junto al dueño del establecimiento, de 72 años, y tenía en su poder un bidón de nafta y un encendedor.

Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo que contó con la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Bomberos Zapadores y efectivos del Comando Radioeléctrico. Durante el procedimiento, personal especializado mantuvo un diálogo con el hombre para intentar que depusiera su actitud y permitir una resolución sin consecuencias para las personas involucradas.

Finalmente, el operativo concluyó sin heridos. El hombre fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, mientras que el procedimiento permitió poner fin al episodio que había generado preocupación y motivado un importante despliegue de seguridad en ese sector de la ciudad.