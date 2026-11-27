A partir de este sábado 28 de noviembre comenzará a regir el aumento del 11,57% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros en la provincia de Santa Fe. Con la actualización del sistema SUBE, los usuarios de Continental deberán afrontar nuevos valores para viajar entre Santo Tomé y la capital provincial.

Para el trayecto Santo Tomé-Santa Fe, el boleto con tarifa normal pasará a costar $2.549,35. En tanto, quienes cuenten con el Atributo Social de la SUBE abonarán $1.147,21, mientras que la tarifa con el descuento del 50% quedará en $1.274,68.

La actualización también alcanza a los servicios que conectan Sauce Viejo con Santa Fe. En ese recorrido, el pasaje tendrá un valor de $3.030,09 en la tarifa normal, $1.363,54 con Atributo Social y $1.515,05 con el descuento del 50%.

Se trata del segundo aumento del transporte interurbano autorizado durante 2026. El primero se había aplicado en mayo, luego de que el Gobierno provincial dispusiera en abril una suba del 30,57%.

El nuevo incremento había sido oficializado semanas atrás mediante el Decreto N.º 2351/2026, pero su aplicación quedó supeditada a la actualización de los valores en el sistema SUBE. Con la puesta en vigencia prevista para este sábado, quedará completada la segunda modificación tarifaria del año.

Todos los nuevos valores del transporte interurbano

Los siguientes importes comenzarán a regir este sábado 28 de noviembre:

Sauce Viejo

A Santo Tomé: normal $2.753,29 | Atributo Social $1.238,98 | 50% $1.376,65.

A Santa Fe: normal $4.210,06 | Atributo Social $1.894,53 | 50% $2.105,03.

A Rincón: normal $5.506,59 | Atributo Social $2.477,97 | 50% $2.753,30.

A Arroyo Leyes: normal $7.109,04 | Atributo Social $3.199,07 | 50% $3.554,52.

A Los Zapallos: normal $7.567,92 | Atributo Social $3.405,56 | 50% $3.783,96.

Santo Tomé

A Santa Fe: normal $2.549,35 | Atributo Social $1.147,21 | 50% $1.274,68.

A Rincón: normal $4.049,81 | Atributo Social $1.822,41 | 50% $2.024,91.

A Arroyo Leyes: normal $4.508,70 | Atributo Social $2.028,92 | 50% $2.254,35.

A Los Zapallos: normal $5.499,30 | Atributo Social $2.474,69 | 50% $2.749,65.

Santa Fe

A Rincón: normal $2.476,51 | Atributo Social $1.114,43 | 50% $1.238,26.

A Arroyo Leyes: normal $3.437,97 | Atributo Social $1.547,09 | 50% $1.718,99.

A Los Zapallos: normal $4.428,58 | Atributo Social $1.992,86 | 50% $2.214,29.

Rincón

A Arroyo Leyes: normal $2.345,00 | Atributo Social $1.055,25 | 50% $1.172,50.

A Los Zapallos: normal $3.285,01 | Atributo Social $1.478,25 | 50% $1.642,51.

Arroyo Leyes

- A Los Zapallos: normal $2.345,40 | Atributo Social $1.055,43 | 50% $1.172,70.