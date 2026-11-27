La Municipalidad de Santo Tomé abrió las inscripciones para los cursos de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos de diciembre de 2026, destinados a quienes necesitan obtener el Carnet Único y Obligatorio de Manipulador de Alimentos, requisito para realizar distintas actividades relacionadas con la elaboración y comercialización de productos alimenticios.

La capacitación se desarrollará bajo la modalidad intensiva, en una sola jornada, y contará con dos opciones de cursado. La primera será el martes 1 de diciembre, de 8 a 15 horas, en turno mañana, mientras que la segunda tendrá lugar el martes 15, de 13:30 a 20:30, en turno tarde.

Ambos encuentros se realizarán en la Vieja Usina, ubicada en Rivadavia 1660. Según informó el Municipio, el curso es gratuito y cuenta con cupos limitados.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deben completar el formulario online disponible en el sitio web de ASSAL. Para hacerlo, tienen que ingresar a la sección "Carnet de Manipulación de Alimentos", seleccionar "Próximas capacitaciones", buscar la sede de Santo Tomé y elegir la opción "Inscripción". Luego deberán ingresar una dirección de correo electrónico y confirmar el registro desde el mensaje que recibirán en su casilla.

La participación en el curso no tiene costo, aunque la expedición del Carnet Único de Manipulador de Alimentos sí es arancelada. El documento se tramita de manera digital y autogestionable.

Para realizar consultas o solicitar más información, se puede contactar a la Oficina de Auditoría y Control Alimentario de la Municipalidad de Santo Tomé por WhatsApp al 342-4067177 o al 4748329, interno 133.