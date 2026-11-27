Marc Márquez anunció que se retirará del MotoGP después del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que se disputa este fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El piloto español, multicampeón mundial y reciente ganador de su décimo título, confirmó que la competencia del próximo domingo será la última de su trayectoria en la categoría.

La noticia se conoció este viernes, minutos antes del inicio del primer entrenamiento libre, y tomó por sorpresa incluso a su equipo, Ducati, que tampoco estaba al tanto de la decisión. Márquez eligió una manera particular para comunicarla: desde su garaje, llamó a la cámara de televisión y mostró una serie de carteles con los que fue anticipando su despedida.

"Hablaremos más tarde, pero primero...", decía el primer mensaje. Luego aparecieron otras frases de agradecimiento: "Gracias a todos los que han sido parte de este viaje" y "Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo". Finalmente, el piloto anunció: "Esta será mi última carrera en MotoGP", antes de cerrar con un contundente "Hicimos historia".

Márquez brindará una conferencia de prensa después de la competencia en Valencia, en la que dará más detalles sobre los motivos de su retiro. Sin embargo, el desgaste físico acumulado en el hombro y el brazo derechos aparece como uno de los factores centrales detrás de la decisión.

El adiós también implica dejar de lado los dos años de contrato que todavía tenía con Ducati. Además, el español ya no estará al frente del desarrollo de la marca italiana de cara al cambio reglamentario previsto para 2027, cuando las motos de la categoría pasarán a tener motores de 850 centímetros cúbicos.

El próximo domingo, cuando se apague el semáforo en Valencia, el dorsal 93 disputará su última carrera oficial y pondrá fin a 19 temporadas en el motociclismo mundial, desde su debut en 2008.

Su trayectoria deja números destacados: 10 títulos mundiales, con una corona en 125cc (2010), otra en Moto2 (2012) y ocho en MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026). A eso se suman 106 victorias, 80 de ellas en la categoría reina, 134 podios y 78 pole positions.

Con su despedida, el motociclismo perderá a uno de los pilotos más exitosos de su historia, protagonista de una carrera que dejó una marca profunda en la máxima categoría.