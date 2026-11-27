El Senado convirtió en ley, por unanimidad, un proyecto destinado a prevenir la ludopatía infantil y regular las apuestas online, con fuertes restricciones a la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar. La norma prohíbe que los menores de edad apuesten en plataformas digitales y alcanza también a las empresas del sector que financian actividades deportivas, incluidos los contratos para exhibir sus marcas en las camisetas de los clubes.

La iniciativa fue aprobada luego de permanecer trabada durante dos años y en medio de los reclamos de la Iglesia para avanzar con una legislación frente al crecimiento de las apuestas virtuales entre adolescentes y el impacto que generan en las familias. El peronismo y La Libertad Avanza acordaron destrabar el tratamiento, que reunió el respaldo unánime de los senadores.

Uno de los puntos centrales de la ley es la prohibición de publicitar, promocionar o patrocinar apuestas y juegos de azar en línea. La restricción comprende a las redes sociales, los sitios de internet, las plataformas digitales, los medios audiovisuales y la publicidad en espacios públicos.

También alcanza a los medios gráficos, radiales y televisivos, al emplazamiento de productos y a cualquier otro canal de comunicación que pueda utilizarse con esos fines. En consecuencia, quedará prohibido el patrocinio de empresas de apuestas en la indumentaria deportiva, una modalidad extendida entre clubes y entidades del fútbol argentino.

La publicidad de juegos de azar solo estará permitida dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

En cuanto al acceso de los menores, el texto apunta a impedir que puedan registrarse y apostar en plataformas digitales. Además, establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción correspondiente.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, defendió la iniciativa al señalar que las plataformas clandestinas y las cuentas prestadas permiten que los menores accedan a las apuestas. "Este proyecto cierra esas puertas y esas grietas con firmeza y con garantía", afirmó.

Desde La Libertad Avanza, uno de los impulsores de la norma, Agustín Coto, sostuvo que la discusión debe abordarse como un problema de salud pública y no desde una mirada moral. "Hay un límite y el límite son los chicos", expresó.

La senadora catamarqueña Lucía Corpacci también respaldó la propuesta y advirtió sobre la facilidad con la que los menores pueden acceder a las apuestas desde sus casas o incluso desde las escuelas. "Hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la misma escuela", señaló.

En la misma línea, Flavia Royón, de Primero los Salteños, comparó el acceso a las apuestas desde los celulares con tener un casino disponible las 24 horas. "Apostar no es un juego y cuidar a nuestros chicos tampoco", afirmó.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la sanción representa una respuesta a un problema que afecta a la sociedad, mientras que la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, planteó que la aplicación de la ley requerirá también del compromiso de las familias y las escuelas. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es reducir las conductas adictivas y el consumo problemático.

Medidas para combatir las apuestas ilegales

En paralelo, el Senado aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto complementario para combatir las plataformas de apuestas ilegales. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, establece medidas para bloquear los sitios no autorizados y limitar sus operaciones financieras.

Entre sus disposiciones, prohíbe que los proveedores de servicios de activos virtuales ofrezcan productos o servicios a operadores de juegos de azar online que no cuenten con autorización. La restricción también alcanza a las plataformas habilitadas que no dispongan de mecanismos tecnológicos y de seguridad para verificar la edad de los usuarios e impedir el acceso de menores.

Además, obliga al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a bloquear los sitios de apuestas no autorizados en un plazo máximo de 24 horas desde que tome conocimiento de su funcionamiento irregular. Una vez realizado el bloqueo, NIC Argentina deberá dar de baja definitivamente el dominio.

El proyecto también establece que el Banco Central instruya a las entidades financieras y a los proveedores de servicios de pago para que inhabiliten las transacciones y los medios de pago vinculados con las plataformas bloqueadas.

A diferencia de la ley contra la ludopatía, que ya quedó sancionada, esta iniciativa complementaria deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para completar su recorrido legislativo.