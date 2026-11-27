Colón visitará este viernes a Deportivo Morón desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026. El encuentro será arbitrado por Hernán Mastrángelo y se podrá ver en vivo a través de LPF Play.

Después del empate 0-0 en el partido de ida, disputado en el Brigadier Estanislao López, el Sabalero está obligado a conseguir una victoria para avanzar a las semifinales. Deportivo Morón, en cambio, cuenta con ventaja deportiva y le alcanzará con igualar nuevamente para seguir en carrera por el segundo ascenso a Primera División.

Las variantes que analiza Iván Delfino

Colón llega a este compromiso después de completar su preparación en Santa Fe y viajar hacia Buenos Aires. Durante la semana, Iván Delfino probó diferentes alternativas tanto en los nombres como en el esquema táctico, aunque todavía no confirmó el equipo titular.

Una de las principales posibilidades es la inclusión de Leandro Garate y Alan Bonansea como dupla de ataque, con el objetivo de darle mayor presencia ofensiva al equipo. También aparecen entre las opciones Franco García y Darío Sarmiento, mientras que el entrenador evaluó utilizar un 4-4-2 o un 4-3-2-1.

De acuerdo con los últimos ensayos, una probable formación del Sabalero sería con Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Agustín Toledo e Ignacio Lago; Alan Bonansea y Leandro Garate. De todos modos, no se descarta que Delfino mantenga la base del equipo que disputó el encuentro de ida.

Morón también prepara modificaciones

Del lado del local, Walter Otta también analiza variantes para la revancha. La principal novedad sería el regreso de Mateo Levato a la titularidad en lugar de Leonel Cardozo, con una propuesta que recuperaría la línea de cuatro defensores y sumaría tres futbolistas en ataque.

La probable formación de Deportivo Morón sería con Julio Salvá; Emanuel Iñiguez, Braian Salvareschi, Emilio Lazza y Joaquín Livera; Santiago Kubiszyn y Mauro Burruchaga; Gonzalo Berterame, Franco Fagundez y Mariano Bittolo; Mateo Levato.

El Gallo terminó tercero en la Zona A de la fase regular, con 61 puntos, y llega a esta instancia con la ventaja deportiva a su favor. En los octavos de final dejó en el camino a Colegiales tras empatar 1-1, mientras que en la ida ante Colón consiguió un 0-0 en Santa Fe.

Además, Morón se impuso en los dos cruces de la temporada regular: ganó 2-0 como local y 2-1 en el Brigadier López. Este viernes, buscará hacer valer esos antecedentes y el apoyo de su gente para meterse entre los cuatro mejores del Reducido.