El proyecto de Presupuesto Municipal 2027, presentado por el intendente Mario Papaleo, ingresó al Concejo Municipal de Sauce Viejo y fue girado a comisiones durante la sesión de este miércoles 18 de noviembre. La iniciativa, identificada como expediente 291/2026, quedó pendiente de tratamiento legislativo.

El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo prevé un presupuesto total de $24.420.848.546,65 para el próximo ejercicio. En la misma sesión, los concejales aprobaron un pedido de información y documentación complementaria, con el objetivo de contar con mayores precisiones antes de avanzar en su análisis.

Según el texto remitido al Concejo, $23.857.969.498,49 corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal, mientras que $562.879.048,16 están destinados al Concejo Municipal. El cálculo de recursos previsto alcanza el mismo monto que las erogaciones proyectadas.

Entre las principales partidas figuran $7.278.361.500 para obras y trabajos públicos, $1.362.241.501,29 para bienes de capital y $6.899.732.300,22 para gastos de personal, este último monto correspondiente al presupuesto consolidado del Ejecutivo y el Concejo.

La norma también fija una planta de 220 cargos permanentes, 49 no permanentes, 23 de autoridades superiores y ocho correspondientes al Concejo Municipal. Asimismo, incluye disposiciones sobre modificaciones y ampliaciones presupuestarias, con distintos mecanismos de comunicación e intervención legislativa.

En cuanto al pedido de informes aprobado, el Concejo solicitó especialmente un análisis comparativo de las inversiones en infraestructura y saneamiento hídrico, con atención a las obras destinadas a prevenir inundaciones y anegamientos en los distintos barrios. Según la publicación oficial del cuerpo, la finalidad es contar con información clara y precisa para evaluar el proyecto.

Por otra parte, también ingresó y pasó a comisiones el proyecto de Ordenanza Tributaria 2027, remitido por el Ejecutivo e identificado como expediente 292/2026. Ambas iniciativas quedaron pendientes de tratamiento por parte del Concejo Municipal.