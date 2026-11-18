Área Metropolitana — 18.11.2026 —
Sauce Viejo: el proyecto de Presupuesto 2027 ingresó al Concejo y pasó a comisiones
La iniciativa contempla gastos por más de $24.420 millones. Durante la sesión de este miércoles, los concejales también aprobaron un pedido de información complementaria para avanzar en su análisis.
El proyecto de Presupuesto Municipal 2027, presentado por el intendente Mario Papaleo, ingresó al Concejo Municipal de Sauce Viejo y fue girado a comisiones durante la sesión de este miércoles 18 de noviembre. La iniciativa, identificada como expediente 291/2026, quedó pendiente de tratamiento legislativo.
El proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo prevé un presupuesto total de $24.420.848.546,65 para el próximo ejercicio. En la misma sesión, los concejales aprobaron un pedido de información y documentación complementaria, con el objetivo de contar con mayores precisiones antes de avanzar en su análisis.
Según el texto remitido al Concejo, $23.857.969.498,49 corresponden al Departamento Ejecutivo Municipal, mientras que $562.879.048,16 están destinados al Concejo Municipal. El cálculo de recursos previsto alcanza el mismo monto que las erogaciones proyectadas.
Entre las principales partidas figuran $7.278.361.500 para obras y trabajos públicos, $1.362.241.501,29 para bienes de capital y $6.899.732.300,22 para gastos de personal, este último monto correspondiente al presupuesto consolidado del Ejecutivo y el Concejo.
La norma también fija una planta de 220 cargos permanentes, 49 no permanentes, 23 de autoridades superiores y ocho correspondientes al Concejo Municipal. Asimismo, incluye disposiciones sobre modificaciones y ampliaciones presupuestarias, con distintos mecanismos de comunicación e intervención legislativa.
En cuanto al pedido de informes aprobado, el Concejo solicitó especialmente un análisis comparativo de las inversiones en infraestructura y saneamiento hídrico, con atención a las obras destinadas a prevenir inundaciones y anegamientos en los distintos barrios. Según la publicación oficial del cuerpo, la finalidad es contar con información clara y precisa para evaluar el proyecto.
Por otra parte, también ingresó y pasó a comisiones el proyecto de Ordenanza Tributaria 2027, remitido por el Ejecutivo e identificado como expediente 292/2026. Ambas iniciativas quedaron pendientes de tratamiento por parte del Concejo Municipal.