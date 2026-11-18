El dólar oficial volvió a subir este miércoles y alcanzó un nuevo récord nominal, pese a la mayor intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario. La cotización mayorista avanzó $7,50 y cerró en $1.559,50, mientras que el dólar minorista llegó a $1.580 para la venta en el Banco Nación.

La jornada estuvo marcada por un volumen relativamente bajo de operaciones y una mayor participación compradora de la autoridad monetaria. Según datos del mercado, se negociaron unos US$356,6 millones en el segmento de contado y otros US$1.529 millones en contratos de futuros.

En el promedio relevado por el BCRA, el tipo de cambio minorista se ubicó en torno a los $1.580,16. Mientras tanto, el dólar blue también marcó un nuevo máximo nominal, con una suba de $25 que llevó su cotización a $1.630.

Los tipos de cambio financieros acompañaron la tendencia alcista: el dólar MEP avanzó 1,5%, hasta los $1.608,09, y el contado con liquidación (CCL) subió 0,7%, para ubicarse en $1.708,22.

Las compras del Banco Central y la brecha con la inflación

Pese a las subas recientes, el ritmo de avance del dólar oficial continúa por debajo de la inflación acumulada durante 2026. En lo que va de noviembre, el tipo de cambio mayorista aumentó $25,50, equivalente al 1,7%, mientras que desde comienzos del año acumula una suba del 7,2%. En el mismo período, la inflación llegó al 26,3% hasta octubre.

Además, la cotización mayorista permanece por debajo del límite superior de las bandas cambiarias. Con un techo fijado en $1.974,20 para este miércoles, la distancia respecto del valor de cierre fue del 26,6%.

En paralelo, el BCRA intensificó sus compras de divisas. Durante la jornada del martes adquirió US$74 millones, más del doble de los US$33 millones que había comprado el lunes. Con ese resultado, acumuló compras por US$330 millones en noviembre y un saldo positivo de US$16.298 millones en lo que va del año.

Las reservas internacionales brutas, por su parte, aumentaron US$277 millones y finalizaron la jornada en US$49.741 millones, nuevamente cerca de la marca de los US$50.000 millones.

Entre los factores que siguen de cerca los operadores aparece también la evolución del real brasileño. La moneda de Brasil registró una nueva depreciación y el dólar llegó a negociarse alrededor de los 5,78 reales, con un máximo intradiario de 5,80, su nivel más alto desde abril de 2025. El movimiento genera preocupación por su posible impacto sobre la competitividad de las exportaciones argentinas.

De cara a las próximas semanas, el mercado seguirá atento a las compras del Banco Central, el ingreso de divisas por las exportaciones agrícolas y energéticas y la evolución de los dólares financieros. La mayor demanda estacional de pesos y la proximidad de la cosecha fina podrían contribuir a moderar las presiones cambiarias hacia el cierre del año, aunque persisten interrogantes sobre el comportamiento del tipo de cambio.