El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 para tratar y sancionar tres proyectos de ley vinculados con discapacidad, propiedad privada y la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El temario fue acordado por los jefes de bloque del oficialismo y la oposición durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Uno de los principales temas será la ley de emergencia en discapacidad, que llega al recinto luego de las modificaciones introducidas en Diputados. El texto establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivalgan al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene la compatibilidad con el empleo formal, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También contempla un esquema de financiamiento para las prestaciones, auditorías periódicas y un mecanismo para regularizar las deudas con prestadores.

Otro de los proyectos será el de reforma de la legislación sobre propiedad privada, que regresó al Senado en segunda revisión. Entre sus puntos principales, reincorpora el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y establece restricciones adicionales por nacionalidad y superficie en zonas consideradas estratégicas. La iniciativa también incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y protección de determinados ocupantes de inmuebles.

El tercer asunto será la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que facilita los procedimientos para solicitar patentes en distintos países. La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en acuerdos comerciales y es uno de los puntos incluidos en el entendimiento con Estados Unidos. Durante su tratamiento en Diputados se introdujeron modificaciones para atender los cuestionamientos de los laboratorios nacionales sobre posibles efectos en la industria farmacéutica local.

Además, el temario incluye la denominada "Ley Joaquín", que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y otros elementos deportivos y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

Con este conjunto de iniciativas, el Senado buscará avanzar con una agenda legislativa consensuada entre los distintos bloques antes del cierre del período parlamentario.