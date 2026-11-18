La previa del cruce entre Colón y Deportivo Morón ya empieza a tomar forma. El Sabalero recibirá al Gallito este sábado desde las 17.30, en el estadio Brigadier López, por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. En las últimas horas quedaron confirmados tanto el árbitro del encuentro como las condiciones de ingreso y los valores que deberán abonar los hinchas para acompañar al equipo.

La AFA designó a Fabrizio Llobet como juez principal del compromiso. Estará acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Mariano Negrete se desempeñará como cuarto árbitro.

La designación trae un antecedente favorable para el conjunto rojinegro: Colón nunca perdió en los cuatro partidos que disputó con Llobet como árbitro. El registro incluye tres victorias y un empate. Entre esos encuentros aparece, además, un triunfo por 1-0 frente al propio Deportivo Morón, en Santa Fe, el 2 de septiembre de 2024. Los otros resultados fueron el 2-0 ante Central Norte, el 0-0 frente a Ciudad de Bolívar y el 3-0 contra Patronato.

Del lado del equipo bonaerense, el historial con este árbitro contempla nueve partidos, con tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Bono obligatorio y precios de las entradas

En paralelo, el club dio a conocer cómo será el acceso al Brigadier López para el encuentro. Los socios deberán adquirir un bono obligatorio de $10.000, incluso aquellos que cuentan con abono a su ubicación habitual. La excepción será para los asociados vitalicios y los infantiles de entre 0 y 12 años, que no deberán abonarlo.

La compra podrá realizarse de manera presencial en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 17 y el sábado de 9 a 12, presentando el carnet físico. También estará habilitada la opción online a través de la plataforma Boletería VIP de Colón. En ambos casos, los asociados deberán seleccionar su ubicación habitual y, si tienen abono, indicar la categoría correspondiente.

Los valores establecidos para los distintos sectores son los siguientes:

Populares: $10.000 para socios.

Platea Este, Norte Alta y Sur Alta: $10.000 para abonados, $25.000 para socios sin abono y $50.000 para no socios.

Platea Oeste: $10.000 para abonados, $35.000 para socios sin abono y $70.000 para no socios.

Palcos: $10.000 para abonados, $65.000 para socios sin abono y $110.000 para no socios.

Además, cada asociado podrá ingresar gratuitamente con un menor de 12 años o una persona mayor de 65. Para acceder a este beneficio será necesario registrar previamente al acompañante en el apartado de acreditaciones para socios y completar los datos solicitados.

????? Bono vs. Deportivo Morón Podés adquirir tu bono de dos maneras: 1?? Presencialmente, presentando tu carnet físico en la sede del club: • Lunes a viernes de 9 a 17 h • Sábados de 9 a 12 h 2?? De forma online a través del siguiente enlace: https://t.co/Irmh96irL7 Al momento de realizar la compra deberás seleccionar tu ubicación habitual. Si contás con abono, seleccioná la opción “Tipo: Abonado” ???? Valores del bono y entradas: POPULARES • Bono socios: $10.000 PLATEA ESTE, NORTE ALTA Y SUR ALTA •Abonados: $10.000 •Socios sin abono: $25.000 ($15.000 + bono $10.000) •No socios: $50.000 ($40.000 + bono $10.000) PLATEA OESTE •Abonados: $10.000 •Socios sin abono: $35.000 ($25.000 + bono $10.000) •No socios: $70.000 ($60.000 + bono $10.000) PALCOS •Abonados: $10.000 •Socios sin abono: $65.000 ($55.000 + bono $10.000) •No socios: $110.000 ($100.000 + bono $10.000) IMPORTANTE: Los socios INFANTILES (0 a 12 años) y VITALICIOS no pagan bono. ? Recordá que cada socio/a puede invitar en forma gratuita a un menor de 12 años o mayor de 65. Para acreditar a la persona invitada, deberá ingresar a https://t.co/3o51l8N8bt y completar los datos solicitados. #SomosSantaFe ?????? — Club Atlético Colón ? (@ColonOficial) November 17, 2026

Con el horario, el árbitro y las condiciones de ingreso ya confirmados, Colón se prepara para una cita importante en su camino hacia el ascenso. El equipo de Iván Delfino buscará hacerse fuerte como local y conseguir una ventaja en el primer partido de la serie frente a Deportivo Morón.