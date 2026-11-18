Ciudadanía Activa cuestionó el proyecto de nuevo Código de Ordenamiento Urbano que se encuentra en tratamiento en el Concejo Municipal de Santo Tomé y reclamó que no sea aprobado sin un proceso previo de participación ciudadana. Desde el espacio político consideraron que la iniciativa del Departamento Ejecutivo "carece de una condición indispensable para una planificación urbana democrática: escuchar a la ciudadanía".

A través de un comunicado, los referentes Natalia Ángulo, Luis Martínez y Josefina Viano expresaron su rechazo a la forma en que se está llevando adelante el debate y sostuvieron que "el futuro de Santo Tomé no puede resolverse entre cuatro paredes ni quedar sujeto a los intereses de unos pocos".

En ese sentido, señalaron que el artículo 35 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, reformada recientemente, reconoce el Derecho a la Ciudad e incorpora principios como la participación ciudadana, la gestión democrática, la justicia espacial y la equidad social e intergeneracional. Para Ciudadanía Activa, ese reconocimiento debe traducirse en obligaciones concretas para quienes tienen a su cargo la planificación y el gobierno de las ciudades.

El espacio también cuestionó el contenido de la propuesta oficial. Según plantearon, las principales modificaciones están orientadas a habilitar edificios en altura y promover la mixtura de usos del suelo, pero no contemplan una mirada integral sobre las desigualdades territoriales ni garantizan que los beneficios del desarrollo urbano alcancen a toda la comunidad.

"Modernizar no significa flexibilizar indicadores urbanísticos ni habilitar mayores posibilidades de construcción. Modernizar significa planificar, establecer prioridades, garantizar derechos y construir una ciudad más justa e integrada", expresaron.

Los reclamos al Concejo Municipal

A partir de estos cuestionamientos, Ciudadanía Activa pidió que el cuerpo legislativo no avance con la aprobación del nuevo Código sin garantizar previamente la participación de los vecinos. Entre sus planteos, reclamó la convocatoria a instancias públicas de debate y consulta con asociaciones vecinales, organizaciones sociales, colegios profesionales e instituciones académicas.

Además, solicitó que los aportes recibidos sean recopilados y publicados, que se garantice su consideración durante el tratamiento legislativo y que se brinden respuestas fundamentadas a las propuestas presentadas.

El espacio también reclamó una revisión integral del proyecto que incorpore criterios de justicia espacial, equidad social, sustentabilidad ambiental e integración territorial. En esa línea, sostuvo que el ordenamiento urbano debe responder al interés colectivo y no exclusivamente a las oportunidades de valorización del suelo y el desarrollo inmobiliario.

En el comunicado, los referentes señalaron que el Concejo Municipal tiene la responsabilidad de representar a la ciudadanía y garantizar la pluralidad de voces, por lo que consideraron que su tarea no puede limitarse a aprobar o rechazar la iniciativa del Ejecutivo.

Por último, Ciudadanía Activa informó que presentó formalmente sus cuestionamientos ante el Concejo Municipal y solicitó que la nota sea incorporada al expediente de la ordenanza para que sus planteos sean considerados durante el debate.

"La planificación urbana no puede ser una decisión exclusiva de los gobiernos ni de los sectores vinculados al desarrollo inmobiliario. Es una discusión que involucra derechos, oportunidades y la calidad de vida de toda la comunidad", concluyeron.