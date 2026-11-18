El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,2% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que rige desde noviembre. La actualización fue establecida mediante la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, y quedó formalizada este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial.

La suba alcanza a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y se calculó tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre. El incremento se aplica de manera uniforme a las distintas modalidades prestacionales, sin diferencias según el tipo de servicio.

Esta actualización se suma al ajuste del 1,9% dispuesto para octubre. Además, la resolución ratificó la continuidad del adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones que se brindan en las provincias de la región patagónica.

Entre los nuevos aranceles establecidos para noviembre, los valores de algunas de las principales prestaciones quedaron fijados de la siguiente manera:

Centro de Día con jornada doble: $1.166.692,96 para la categoría A; $979.967,23 para la B y $746.193,92 para la C.

Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: $1.310.557,92 para la categoría A; $1.100.312,05 para la B y $839.377,84 para la C.

Hogar permanente con CET: $2.194.516,03 para la categoría A; $1.842.808 para la B y $1.465.570,71 para la C.

Estimulación temprana: $439.719,68.

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

La actualización también contempla otras modalidades. La formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 para la categoría A, mientras que la escolaridad primaria con jornada doble pasó a $1.228.995,40. Por su parte, la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 para la categoría A y el hospital de día con jornada doble alcanzará los $1.113.666,92.

Por último, la resolución mantiene el reconocimiento del adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en la Patagonia, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 7° bis de la Ley 24.901.