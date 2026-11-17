Un ciberataque masivo afectó los sitios web de 178 empresas de todo el mundo, entre ellas reconocidas compañías, entidades financieras y medios de comunicación como CNN, BBC, Fox News, HSBC, Zoom y Salesforce. La campaña utilizó una vulnerabilidad en una plataforma de servicios externos para distribuir código malicioso que buscaba robar información bancaria, datos de tarjetas de crédito y criptomonedas de los visitantes.

La amenaza fue identificada por investigadores en ciberseguridad, que detectaron modificaciones no autorizadas en archivos utilizados por las páginas afectadas. Según los primeros análisis, el ataque también incluía herramientas para explotar fallas de seguridad en dispositivos Apple, especialmente iPhones y iPads con versiones vulnerables del sistema operativo iOS.

El origen del incidente estuvo en Optimizely, una plataforma que distintas organizaciones utilizan para realizar pruebas, modificar sus páginas web y personalizar la experiencia de navegación. Según explicó la compañía al medio especializado BleepingComputer, una persona no autorizada aprovechó una falla en el proceso de registro de cuentas de su servicio Experimentation para introducir código JavaScript malicioso en proyectos de algunos clientes.

El riesgo se produjo porque los sitios afectados cargaban esos archivos directamente desde los servidores legítimos de Optimizely. De esta manera, los visitantes podían recibir el código dañino a través de una herramienta que las propias empresas utilizaban habitualmente.

El investigador de seguridad Scott Helme, de Report URI, identificó 188 archivos infectados correspondientes a 178 organizaciones, luego de analizar 1.611 scripts de la plataforma. Los especialistas advirtieron que el alcance real podría ser todavía mayor.

El código estaba diseñado para ejecutar diferentes acciones según el dispositivo y la actividad de cada usuario. Entre sus principales objetivos se encontraban:

Robar criptomonedas: podía reemplazar las direcciones de las billeteras digitales que aparecían en las páginas o que los usuarios copiaban para realizar transferencias. Así, los fondos podían terminar en cuentas controladas por los atacantes.

Capturar información bancaria: buscaba obtener números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad ingresados en formularios de pago.

Obtener datos de navegación: podía recopilar cookies del navegador y tomar capturas de pantalla de los dispositivos.

Explotar dispositivos Apple: incluía herramientas conocidas como Coruna y DarkSword, destinadas a aprovechar vulnerabilidades de versiones anteriores de iOS.

De acuerdo con los investigadores, las billeteras vinculadas a los atacantes recibieron alrededor de 7.000 dólares en criptomonedas durante el período analizado. Sin embargo, todavía no se pudo establecer cuánto dinero lograron sustraer efectivamente ni cuántos datos personales y financieros quedaron comprometidos.

Entre las organizaciones identificadas aparecen empresas de distintos rubros. Además de CNN, BBC, Fox News y Zoom, el listado incluye a HSBC, Equifax, IKEA, GitLab, Salesforce, Air France y UNICEF USA, entre otras.

Las medidas de las empresas y las recomendaciones

Tras conocerse el incidente, algunas de las compañías afectadas comenzaron a tomar medidas preventivas. Salesforce informó que desactivó los scripts de Optimizely tanto en sus entornos de prueba como de producción mientras investigaba las modificaciones detectadas. Equifax, en tanto, dejó de utilizar la plataforma y aseguró que no había encontrado indicios de que sus propios sistemas hubieran sido vulnerados.

Por su parte, Optimizely confirmó el ataque y aseguró que bloqueó el acceso a la vía utilizada para explotar la falla. También indicó que corrigió la vulnerabilidad, eliminó el código malicioso de los proyectos afectados, revocó sesiones y permisos de acceso y notificó a los clientes involucrados.

Ante este escenario, los especialistas recomendaron revisar los movimientos bancarios y mantener actualizados los dispositivos, en particular los de Apple. Quienes hayan ingresado datos de sus tarjetas en alguno de los sitios comprometidos durante el período del ataque deberían controlar sus resúmenes y comunicarse con la entidad emisora ante cualquier operación sospechosa.

También aconsejaron verificar cuidadosamente las direcciones de destino antes de realizar transferencias de criptomonedas y actualizar los sistemas operativos de celulares y tabletas.

Por el momento, no se conoce cuántas personas estuvieron expuestas ni cuántas sufrieron el robo efectivo de información. Los investigadores aclararon, además, que la presencia de código malicioso en las páginas web no implica necesariamente que los sistemas internos de todas las empresas involucradas hayan sido vulnerados.