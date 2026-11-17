El oficialismo no logró reunir los respaldos necesarios para avanzar con el dictamen del proyecto que busca suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y debió postergar la definición en el Senado. Tras la reunión de este martes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía para continuar con las negociaciones.

La decisión se tomó en un escenario de incertidumbre sobre el acompañamiento de distintos sectores. Aunque desde La Libertad Avanza (LLA) habían dejado trascender que contaban con los votos necesarios, el bloque oficialista llegó al encuentro con ocho firmas confirmadas, dos menos de las diez requeridas para habilitar el dictamen.

"Se continuará con el trabajo mañana", fue el anuncio que abrió la reunión, en la que se planteó la posibilidad de incorporar observaciones y propuestas de modificación durante las próximas horas. La postergación dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para reunir los consensos que necesita para avanzar con la iniciativa.

Uno de los principales puntos de conflicto es la incorporación de las listas colectoras o de acople, una alternativa que reclaman algunos gobernadores aliados, especialmente los radicales. Esa posibilidad generó diferencias entre los legisladores y todavía no reúne el consenso necesario. También hubo cuestionamientos por parte de senadores que señalaron que no habían recibido el texto del proyecto antes de la reunión.

Entre los legisladores cuyo respaldo todavía no estaba definido aparecen el radical catamarqueño Flavio Fama, la jujeña Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, y la cordobesa Alejandra Vigo. En este último caso, la senadora reclamó que se eliminen del proyecto los puntos que exceden la suspensión de las primarias y cuestionó la inclusión de otros cambios en la reforma electoral.

"Es una pésima ley por todo lo que han tratado de incluir y que bastardea la verdadera intención, que se puede compartir o no, pero que es la suspensión de las PASO", expresó Vigo durante el encuentro.

El PRO confirmó su apoyo al proyecto

En medio de las dificultades para conseguir el dictamen, el Gobierno recibió una señal favorable: el bloque de senadores del PRO anunció que acompañará la reforma electoral impulsada por el Poder Ejecutivo. La decisión representa un respaldo importante, ya que suma los votos de sus tres integrantes en la Cámara alta.

Aunque el espacio no tiene representantes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, su apoyo puede resultar determinante cuando la iniciativa llegue al recinto. De acuerdo con el conteo citado por LA NACION, el oficialismo pasaría de tener 31 votos asegurados a reunir 34, todavía a tres de los 37 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta y darle media sanción al proyecto.

Con este escenario, el Gobierno buscará aprovechar las próximas horas para acercar posiciones y conseguir las firmas que le permitan avanzar con el dictamen. La discusión continuará este miércoles, en una negociación que todavía tiene varios puntos pendientes.