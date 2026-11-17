La Liga Profesional de Fútbol confirmó este martes las designaciones arbitrales para los octavos de final del Torneo Clausura, que comenzarán a disputarse este viernes 20 de noviembre. La programación tendrá ocho encuentros distribuidos entre viernes, sábado, domingo, lunes y miércoles, con los equipos buscando avanzar a los cuartos de final.

El primer partido será el que protagonizarán Vélez y Belgrano, desde las 20 en el estadio José Amalfitani. El encuentro contará con Yael Falcón Pérez como árbitro principal y Héctor Paletta a cargo del VAR.

La actividad continuará el sábado con dos cruces. A las 15, Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central en Florencio Varela, con Pablo Echavarría como juez principal y Bryan Ferreyra en el VAR. Luego, desde las 17, Argentinos Juniors se enfrentará a Independiente en el estadio Diego Armando Maradona, con Jorge Baliño como árbitro y Fernando Echenique en la asistencia tecnológica.

El domingo será la jornada con mayor cantidad de partidos. A las 16, Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

Más tarde, a las 19, River recibirá a Lanús en el Monumental. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. El cierre de la jornada será a las 22, con el duelo entre Instituto y Huracán en Córdoba, que tendrá a Darío Herrera como juez y a Yamil Possi en el VAR.

El lunes, desde las 17, Gimnasia y Esgrima La Plata se medirá con Newell's en el estadio del Bosque. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

Por último, el miércoles 25 se completará la programación de octavos con el encuentro entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza, previsto para las 21 en La Bombonera. Luis Lobo Medina será el juez principal y José Carreras estará al frente del VAR.

El cronograma de los octavos de final

Viernes 20

20.00: Vélez vs. Belgrano. Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta. TV: TNT Sports.

Sábado 21

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central. Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Bryan Ferreyra. TV: ESPN Premium.

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente. Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Echenique. TV: TNT Sports.

Domingo 22

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino. TV: ESPN Premium.

19.00: River vs. Lanús. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Gastón Monsón Brizuela. TV: TNT Sports.

22.00: Instituto vs. Huracán. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Yamil Possi. TV: ESPN Premium.

Lunes 23

17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Sebastián Habib. TV: TNT Sports.

Miércoles 25