AMSAFE expresó su rechazo al nuevo aumento del 10% en los coseguros de IAPOS, que comenzó a regir el 15 de noviembre, y lo calificó como un "nuevo golpe al bolsillo" de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Desde el gremio cuestionaron que el incremento en los costos de las prestaciones de salud coincida con una actualización salarial del 1,5% para noviembre y advirtieron que los ingresos docentes "siguen perdiendo poder adquisitivo".

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que la situación profundiza las dificultades económicas de docentes activos y jubilados, tanto por la evolución de los salarios como por los mayores gastos para acceder a los servicios de la obra social provincial.

De acuerdo con los nuevos valores difundidos por AMSAFE, la orden de consulta pasó a costar $4.400, el bono asistencial $1.100 y el de internación $44.000. En tanto, el bono quirúrgico alcanzó los $66.000 y las prácticas especiales, los $220.000.

Frente a este escenario, la entidad gremial planteó que el acceso a la salud "es un derecho y no puede transformarse en un privilegio condicionado por la capacidad económica" de los afiliados. Además, reclamó explicaciones al Gobierno provincial sobre los $57.000 millones que, según denunció, fueron tomados de los recursos de IAPOS, y pidió conocer cuál fue el destino de esos fondos.

El reclamo por la pérdida del poder adquisitivo

En el mismo documento, AMSAFE cuestionó la política salarial del Gobierno santafesino y sostuvo que los aumentos otorgados durante 2026 quedaron por debajo de la inflación. El gremio recordó que la propuesta presentada en julio fue rechazada por casi la totalidad de la docencia en sus instancias de votación, pero finalmente se aplicó por decreto.

Según el detalle presentado por el sindicato, los incrementos fueron del 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% para noviembre y diciembre. Este último tramo, de acuerdo con el comunicado, se cobrará en enero de 2027 para los trabajadores activos y en febrero para los jubilados.

AMSAFE afirmó que, frente a una inflación acumulada del 26,3%, los aumentos salariales alcanzaron el 19,6%. A partir de esos registros, calculó una pérdida del poder adquisitivo del 6,7% para los docentes activos y del 8,3% para los jubilados entre enero y octubre de este año. También señaló que, desde la asunción de la actual gestión provincial, el deterioro acumulado llega al 33,6%.

Por último, el sindicato reclamó una revisión de los coseguros, mejoras en las prestaciones de IAPOS y explicaciones sobre el destino de los recursos de la obra social. En materia salarial, reiteró su pedido de paritarias libres, aumentos que superen la inflación y una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores activos y jubilados.

"El IAPOS es de las y los afiliados, no es un negocio", sostuvo AMSAFE en el comunicado, en el que anticipó que continuará con sus reclamos en defensa de los derechos laborales, salariales y previsionales de la docencia.