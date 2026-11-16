La Selección argentina se prepara para disputar este martes su último amistoso del año, cuando enfrente a Costa Rica desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En la previa del encuentro, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza y confirmó que realizará varias modificaciones respecto del equipo que perdió 2-1 ante Uruguay, el viernes pasado en La Bombonera. Además, adelantó que Emiliano "Dibu" Martínez volverá a ocupar el arco.

"Emiliano va a atajar. En el partido anterior era un riesgo y confiamos en Gero (Rulli). Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, dependerá del último entrenamiento nuestra idea", explicó el entrenador, que también aseguró que mantendrá el mismo sistema de juego utilizado frente a la Celeste.

Scaloni se refirió además a la respuesta del público durante el último partido y sostuvo que el acompañamiento a la Selección no depende de un resultado puntual. "La gente siempre es incondicional a la Selección, sea el proceso y el momento que sea. Va a seguir estando", expresó. En ese sentido, consideró que la asistencia a los estadios también está condicionada por la situación económica de cada persona y agradeció a quienes estuvieron presentes ante Uruguay.

"Tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo. Dependerá de nosotros", agregó.

La renovación del plantel y la búsqueda de una nueva base de jugadores también ocuparon buena parte de la conferencia. El técnico reconoció que las ausencias de futbolistas que fueron importantes en los últimos años representan un desafío difícil de afrontar, aunque destacó que hay jóvenes con condiciones para consolidarse en el seleccionado.

"Estamos llenando los huecos que el equipo fue dejando. A los que se fueron no los podemos reemplazar porque son de los mejores del mundo. Pero tenemos chicos que creemos que van a quedarse por mucho tiempo, ese es el reto que tenemos", señaló. Y planteó que el objetivo es ampliar la base de futbolistas: "La base ya no es de 12 o 14, sino de 20 jugadores".

En esa línea, explicó que algunos jóvenes no fueron convocados en esta oportunidad porque sus equipos afrontan compromisos importantes y el cuerpo técnico no quiso interferir en sus calendarios. La intención, sostuvo, es continuar evaluando alternativas hasta encontrar un grupo más estable de aproximadamente 20 jugadores.

Sobre la derrota ante Uruguay, Scaloni consideró que Argentina tuvo un buen primer tiempo, pero que el desarrollo cambió rápidamente después de recibir dos goles en pocos minutos. "El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento del equipo que fue normal", analizó.

En cuanto al rival de este martes, destacó sus condiciones futbolísticas y el trabajo de su entrenador. "Es un rival importante, juega bien y tiene un buen entrenador. Seguiremos viendo cosas", afirmó.

También se refirió a la situación de Thiago Almada, quien busca consolidarse nuevamente en el seleccionado, y manifestó que confía en sus condiciones. Por último, valoró la relación que mantiene con Diego Simeone, quien estuvo de visita en el predio de la AFA: "Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico. Nos entendemos. Al final, queremos lo mejor".

La probable formación de Argentina

De acuerdo con la formación que se perfila para el amistoso, el equipo podría salir a la cancha con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. El entrenador es Lionel Scaloni.