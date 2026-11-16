Un incendio provocó importantes daños materiales en una vivienda de la zona sur de Santo Tomé, donde las llamas destruyeron muebles, electrodomésticos y distintos sectores de la construcción. El siniestro ocurrió este domingo por la tarde en una casa ubicada en Roverano al 1000, en inmediaciones de la esquina con San Juan.

La emergencia se registró pasadas las 16, cuando una dotación de bomberos del cuartel local llegó al domicilio y encontró fuego generalizado en varios ambientes, entre ellos la cocina, el comedor, los dormitorios y el baño.

En el lugar se encontraba la hija del propietario, quien explicó que sus padres no estaban en la ciudad y que ella no tenía las llaves para ingresar. Por ese motivo, los bomberos debieron forzar una reja y una puerta para acceder a la vivienda y comenzar las tareas de extinción.

El trabajo se realizó con una línea de agua y herramientas manuales, hasta que finalmente lograron controlar el foco ígneo.

Las pérdidas materiales fueron de consideración. Entre los elementos destruidos se contabilizaron una heladera, un freezer, una cocina, tres camas con sus colchones, un ropero con ropa, cuatro televisores y una computadora, además de otros objetos que no pudieron ser identificados debido al grado de destrucción.

El fuego también afectó parte de la estructura de la casa: quedaron destruidas paredes de madera, ventanas, el cableado eléctrico y las chapas del techo de los ambientes alcanzados por las llamas. A esto se sumaron daños parciales en puertas, aberturas y sectores de mampostería, además de las consecuencias del humo y el hollín.