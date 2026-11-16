El papa León XIV se despidió de Perú y puso fin a su visita apostólica por Sudamérica, luego de permanecer seis días en el país. Antes de emprender el regreso a Roma, el pontífice expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y devoción que recibió durante el recorrido y aseguró que se lleva consigo una experiencia que fortaleció su compromiso con la misión evangelizadora de la Iglesia.

"¡Gracias, Perú!", manifestó al comenzar su mensaje de despedida, en el que reconoció el trabajo de las autoridades, los colaboradores, los voluntarios y las comunidades que hicieron posible cada una de las actividades. También tuvo palabras de agradecimiento para quienes siguieron su visita a través de los medios de comunicación, desde las regiones de la costa hasta las zonas montañosas y la Amazonía.

Uno de los pasajes más emotivos estuvo vinculado con su propia historia en el país, donde desarrolló parte de su trayectoria religiosa. "Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí un poquito más a servir como sucesor de Pedro", expresó.

Durante su discurso, León XIV también recordó los encuentros que marcaron su estadía y destacó las sonrisas de los niños, la alegría de los jóvenes, la calidez de las familias y el cariño de los adultos mayores. Además, hizo referencia a las expresiones culturales que acompañaron las distintas actividades, entre ellas los cantos y las danzas tradicionales.

El Papa señaló que llegó a Perú con el propósito de anunciar a Cristo, pero que se marcha con el testimonio de la fe de su pueblo. Finalmente, cerró su despedida con una bendición especial: "Que Dios te bendiga, mi Perú. Que María te cubra con su manto".