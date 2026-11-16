Personal de la Policía de la Provincia trasladó a cinco personas, dos de ellas con pedido de captura, durante el operativo de prevención realizado el sábado en el marco del partido entre Colón y Midland. Así lo hizo saber este lunes el gobierno provincial al informar un balance de los controles realizados por el encuentro deportivo mencionado.

En ese sentido, las autoridades señalaron que en la previa del partido se secuestró pirotecnia en el ingreso a la tribuna sur y aprehendieron a un hombre de 27 años que intentaba ingresar con dos bengalas de humo.

Además el reporte explica que durante los controles biométricos de Tribuna Segura y de documentación realizados en el portón principal de acceso, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) arrojó dos alertas positivas: la de un hombre sobre el cual pesaba una orden de captura emitida el 28 de octubre de 2026 por el Tribunal Federal de Rosario; y la de otro sujeto, de 32 años, que contaba con una orden de detención vigente librada por la Fiscalía Regional Nº 1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según añade el balance oficial, luego, en el mismo sitio, se aprehendió a un joven de 25 años por desobediencia y atentado a la autoridad tras agredir físicamente a una suboficial que cumplía funciones en el lugar.

Allí también fue aprehendido un hombre de 34 años por atentado y resistencia a la autoridad, a quien se le secuestraron otras dos bengalas de humo, completa el desagregado.

Finalmente, el informe detalla que las tareas estuvieron a cargo de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos y fue coordinado por la Jefatura de la Unidad Regional I (URI), contó con más de 330 efectivos, grupos antidisturbios, brigada motorizada, controles de tránsito y puestos de identificación del programa Tribuna Segura.