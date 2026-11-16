Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo reclamó que se amplíe la participación de vecinos, profesionales e instituciones en el debate del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y advirtió sobre la necesidad de alcanzar consensos antes de aprobar una normativa que definirá el desarrollo de la ciudad a mediano y largo plazo. "Es necesario escuchar más voces para generar política de Estado", sostuvo el edil justicialista, quien aclaró que su bloque no se opone a la actualización de las normas urbanísticas, pero considera indispensable profundizar su análisis.

En una entrevista con Nova al Día, Alvizo reveló que la presidenta del Concejo solicitó una preferencia para tratar el proyecto en dos sesiones, pero el pedido fue rechazado por el resto de los concejales. Según explicó, tanto el bloque peronista como la concejala socialista Alejandra Chena y la representante de La Libertad Avanza se opusieron a acelerar los tiempos. "No podemos seguir legislando de espaldas a la gente", afirmó al fundamentar su postura.

El concejal realizó estas declaraciones después de participar de una reunión con el secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, en la que los ediles recibieron explicaciones sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo. Aunque reconoció que todavía no tuvieron tiempo de estudiar en profundidad cada artículo, destacó el encuentro y valoró el trabajo realizado por los equipos técnicos municipales. "Nos fuimos muy conformes con las explicaciones y también con el trabajo realizado", señaló.

Sin embargo, planteó reparos sobre el proceso de elaboración de la propuesta. Según manifestó, distintas instituciones y vecinos que participaron de las instancias de consulta consideran que sus sugerencias no fueron tenidas en cuenta. En ese sentido, mencionó particularmente los cuestionamientos del Colegio de Arquitectos y sostuvo que el tratamiento legislativo representa una oportunidad para incorporar otras perspectivas. "Creemos que las instituciones tienen que tener un rol fundamental para la elaboración de un plan a mediano y largo plazo", expresó.

Entre las cuestiones que generan dudas en el bloque justicialista, Alvizo mencionó los criterios utilizados para establecer diferentes densidades y permitir edificios de hasta 12 pisos en determinados sectores de la ciudad. Explicó que esos puntos fueron consultados durante la reunión con Palmich, pero consideró necesario contrastar las respuestas del Ejecutivo con la opinión de otros profesionales antes de definir posibles modificaciones al proyecto.

En ese marco, recordó que el bloque peronista presentó un proyecto de decreto para convocar a tres audiencias públicas, con la participación de instituciones, colegios profesionales, universidades, vecinos y representantes del sector inmobiliario. Aclaró que la intención no es demorar indefinidamente la aprobación: "A nosotros nos interesa escuchar todas las voces y, si eso se puede lograr, yo creo que puede haber agilidad en el trámite del proyecto".

El concejal también sostuvo que la actualización de las normas urbanísticas no debería limitarse a regular los usos del suelo, sino contemplar aspectos vinculados con los servicios y la planificación de la ciudad a largo plazo. Para Alvizo, la aprobación de una normativa de estas características requiere acuerdos que trasciendan a las fuerzas políticas y permitan sostener sus lineamientos más allá de una gestión municipal.

Finalmente, insistió en que el Concejo debe aprovechar esta etapa para ampliar el debate. "Si queremos lograr una política de Estado a mediano y a largo plazo, más allá de los partidos políticos, es necesario escuchar a todos", sostuvo. Y, al referirse a la postura del Gobierno municipal, agregó: "Esto es lo que parece que no entiende el Ejecutivo".