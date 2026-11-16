El diputado Fabián Palo Oliver (FAS) ingresó en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo, con el objetivo de solicitar la implementación de medidas de apoyo económico extraordinario para los pescadores artesanales afectados por las condiciones hídricas adversas que han imposibilitado el normal desarrollo de la actividad.

La iniciativa propone que el Ejecutivo, en aplicación de la Ley N° 12.703, disponga el pago de una asistencia excepcional por los meses de noviembre y diciembre de 2026 y enero y febrero de 2027, período en el cual, por diversas circunstancias ambientales y productivas, los pescadores no pudieron y no podrán ejercer sus faenas, resultando en la pérdida de ingresos y en riesgo para la subsistencia de las unidades familiares productivas.

El proyecto se basa en "la necesidad de proteger un sector altamente vulnerable cuyos ingresos dependen de la continuidad de la actividad en períodos estacionales determinados", según explicó su impulsor.

Legislación y antecedentes

El legislador recordó que la mencionada Ley Nº 12.703, "creó el Fondo para la Reconversión Pesquera, como marco normativo aplicable para instrumentar apoyos destinados a mitigar contingencias que afecten a trabajadores y micro unidades productivas vinculadas al sector pesquero".

Asimismo, detalló que "el artículo 3 de la norma referida, estipula que la asistencia económica será el equivalente de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) por mes, por el tiempo que dure la circunstancia que imposibilite la actividad productiva".

Por otra parte, Palo Oliver sostuvo que su pedido "se apoya en antecedentes concretos de atención a la pesca artesanal". Entre ellos, mencionó que "en anteriores episodios de crisis hídrica y productiva (temporadas 2021–2022 y 2025–2026) se dispusieron ayudas y programas de emergencia para mitigar el impacto socioeconómico sobre los afectados".

En tanto, remarcó que "en la presente situación, organizaciones como la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde y agrupaciones de pescadores de Reconquista han elevado solicitudes formales y comunicado la imposibilidad de desarrollar la actividad, amenazando con medidas de fuerza si no se articulara una respuesta urgente".

En este sentido, el legislador sostuvo: “Los pescadores artesanales son parte esencial de la economía regional y están sufriendo pérdidas que comprometen la subsistencia de sus familias. Pedimos al Ejecutivo que actúe con urgencia, utilizando las herramientas legales existentes, para garantizar una respuesta rápida y eficiente que preserve el empleo y la producción local”.

La propuesta

La asistencia económica propuesta por Palo Oliver se resume en cuatro ejes:

Que el Poder Ejecutivo, por vía administrativa, evalúe la utilización del Fondo para la Reconversión Pesquera (Ley Nº 12.703) o recursos extraordinarios disponibles para financiar la asistencia.

(Ley Nº 12.703) disponibles para financiar la asistencia. Que la asistencia tenga carácter transitorio y focalizado , destinada a titulares y/o titulares de unidades productivas registradas como pesca artesanal en las jurisdicciones afectadas.

, destinada a titulares y/o titulares de unidades productivas registradas como pesca artesanal en las jurisdicciones afectadas. Que se habiliten canales de rendición, control y fiscalización para garantizar el correcto destino de los fondos a sus beneficiarios.

para garantizar el correcto destino de los fondos a sus beneficiarios. Que, junto con la asistencia económica, se impulse un relevamiento técnico rápido para evaluar daños productivos y diseñar medidas complementarias de mitigación y reconversión productiva a mediano plazo.



