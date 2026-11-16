Colón ya piensa en Deportivo Morón como su próximo rival en el Reducido de la Primera Nacional 2026. Luego de eliminar a Midland con un triunfo por 1-0 en el estadio Brigadier López, el Sabalero se prepara para disputar los cuartos de final en busca del segundo ascenso a Primera División.

El cruce todavía está pendiente de confirmación oficial, debido a que el partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, correspondiente a los octavos de final, fue suspendido cuando el conjunto chubutense ganaba 3-1 y aguarda una resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA. Todo hace prever que se mantendrá ese resultado, avanzará Madryn y Colón se medirá con Deportivo Morón. En cambio, si el Tribunal resolviera eliminar al equipo patagónico, el Sabalero subiría un puesto en la tabla general y su rival sería Gimnasia de Jujuy.

No obstante, el escenario más probable es que el equipo santafesino tendrá como adversario al Gallito, que consiguió su clasificación tras empatar 1-1 con Colegiales y avanzar gracias a la ventaja deportiva. Deportivo Morón terminó tercero en la tabla general del Reducido, mientras que Colón quedó sexto, luego de la eliminación de Ferro.

La serie se jugará a dos partidos, con ida en el Brigadier López y revancha en el estadio de Morón. El conjunto bonaerense tendrá la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular: si el resultado global queda igualado después de los dos encuentros, será el Gallito el que avance a semifinales.

Los cuartos de final tienen como fechas tentativas los fines de semana del 21 y 28 de noviembre, aunque el cronograma todavía debe ser confirmado oficialmente.

Cómo sigue el Reducido

Además de Colón y Deportivo Morón, los cruces previstos para los cuartos de final son Tristán Suárez ante Gimnasia y Tiro de Salta, Atlanta frente a Ciudad de Bolívar y Deportivo Madryn contra Gimnasia de Jujuy.

Tristán Suárez se incorporó a esta instancia luego de perder 3-1 ante Godoy Cruz en la final por el primer ascenso. Por su parte, los equipos que superaron los octavos fueron Colón, Atlanta, Ciudad de Bolívar, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Morón y Gimnasia y Tiro de Salta.

Una vez definidos los cuatro semifinalistas, los equipos volverán a ordenarse según la tabla general para establecer los cruces. Las semifinales también se disputarán en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva y localía en la revancha para el equipo mejor ubicado. Las fechas previstas son el 2 y el 5 de diciembre.

La final por el segundo ascenso está programada para el 12 y el 19 de diciembre. En esa instancia no habrá ventaja deportiva: si los dos equipos terminan igualados en el resultado global, el ascenso a la Liga Profesional 2027 se definirá mediante una serie de penales.