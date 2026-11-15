Domingo 15 de noviembre de 2026

Policiales — 15.11.2026 —

Lo sorprendieron cortando cables de un poste de luz y terminó detenido

El procedimiento se realizó durante la madrugada. La Policía secuestró un cuchillo tipo serrucho, una pinza y un fragmento de recubrimiento de cableado.

El hombre aprehendido por un presunto intento de robo de cables, durante su traslado a la Comisaría 12.
El hombre aprehendido por un presunto intento de robo de cables, durante su traslado a la Comisaría 12.

Por Santotomealdía

Un hombre fue aprehendido durante la madrugada por un presunto intento de robo de cables en la calle Obispo Gelabert al 2500, entre Córdoba y Saavedra, en nuestra ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico.

Según la información policial, los efectivos sorprendieron al sospechoso colgado de un poste de luz, aparentemente mientras cortaba cables. Durante la intervención, secuestraron un cuchillo tipo serrucho, una pinza de color negro y un fragmento de recubrimiento de cableado.

Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado para la correspondiente revisión médica y la realización de las actuaciones policiales.

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