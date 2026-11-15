El petróleo destronó a la harina de soja como el principal producto de exportación de la Argentina

El petróleo crudo se convirtió en el principal producto de exportación de Argentina durante los primeros nueve meses de 2026, desplazando a la harina de soja, que tradicionalmente encabezaba el ranking. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado sobre la base de datos del INDEC, las exportaciones petroleras crecieron un 58,6 % interanual, impulsadas principalmente por el aumento de la producción en Vaca Muerta.

Entre enero y septiembre, las ventas externas de petróleo generaron US$7.753 millones, mientras que las de harina de soja alcanzaron los US$6.971 millones, con un incremento interanual del 7,4 %. La diferencia refleja el crecimiento del sector hidrocarburífero frente a uno de los principales productos de la agroindustria argentina, cuya actividad tiene una fuerte presencia en la provincia de Santa Fe.

El informe de la BCR señala que el valor exportado de petróleo es 6,5 veces superior al registrado en el mismo período de 2021, mientras que las exportaciones de harina de soja representan aproximadamente tres cuartas partes de las alcanzadas aquel año. Entre los factores que explican esta evolución se destacan la expansión de la producción no convencional en Vaca Muerta y un contexto internacional de precios favorable para el crudo.

En contraste, la harina de soja enfrenta una mayor competencia en el mercado internacional. Según el análisis de la entidad rosarina, la producción mundial de este derivado se duplicó en las últimas dos décadas, impulsada por el crecimiento de la demanda de aceite para biocombustibles. Como el consumo de harina aumentó a un ritmo menor, la mayor oferta contribuyó a mantener presionados sus precios.

El avance petrolero también se refleja en la balanza comercial. Las exportaciones de combustibles y energía sumaron US$12.452 millones entre enero y septiembre, mientras que las importaciones del sector alcanzaron los US$3.025 millones. De esta manera, el superávit comercial energético llegó a US$9.427 millones, equivalente al 44,5 % del saldo positivo total del comercio exterior argentino, que fue de US$21.198 millones.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, el desarrollo de Vaca Muerta está modificando la composición de las exportaciones argentinas y aumentando el aporte del sector energético a la generación de divisas. La entidad advirtió que, para sostener esta tendencia durante los próximos años, será necesario mantener las inversiones y ampliar la infraestructura destinada al transporte y la exportación de hidrocarburos.