Dos jóvenes aprehendidos y dos armas secuestradas tras una persecución policial

Un procedimiento policial en la zona de Bieler Hass al 1200 terminó con dos jóvenes aprehendidos y el secuestro de dos armas de fuego. El operativo se puso en marcha a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado y derivó en una persecución que terminó dentro de una vivienda.

De acuerdo con el parte policial, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y observaron a un hombre con el torso desnudo que, al advertir la presencia de los uniformados, escapó hacia el interior de un domicilio.

Los policías lo siguieron y finalmente aprehendieron a dos jóvenes de 19 y 21 años en una de las habitaciones de la vivienda. Durante el procedimiento también secuestraron dos armas de fuego, 14 municiones y tres vainas servidas.

Por el momento, la información oficial no precisa si las dos armas estaban en poder de los aprehendidos ni cuál era la relación entre ambos y el hombre que motivó el llamado al 911. Los dos jóvenes quedaron a disposición de la autoridad competente.