Policiales — 14.11.2026 —
Dos jóvenes aprehendidos y dos armas secuestradas tras una persecución policial
El procedimiento comenzó con un llamado al 911 por la presencia de un hombre armado en la zona de Bieler Hass al 1200. La intervención policial terminó con dos aprehendidos y el secuestro de municiones y vainas servidas.
Un procedimiento policial en la zona de Bieler Hass al 1200 terminó con dos jóvenes aprehendidos y el secuestro de dos armas de fuego. El operativo se puso en marcha a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre armado y derivó en una persecución que terminó dentro de una vivienda.
De acuerdo con el parte policial, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y observaron a un hombre con el torso desnudo que, al advertir la presencia de los uniformados, escapó hacia el interior de un domicilio.
Los policías lo siguieron y finalmente aprehendieron a dos jóvenes de 19 y 21 años en una de las habitaciones de la vivienda. Durante el procedimiento también secuestraron dos armas de fuego, 14 municiones y tres vainas servidas.
Por el momento, la información oficial no precisa si las dos armas estaban en poder de los aprehendidos ni cuál era la relación entre ambos y el hombre que motivó el llamado al 911. Los dos jóvenes quedaron a disposición de la autoridad competente.