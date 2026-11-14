Con un gol de Rasmussen, Colón venció a Midland y sigue soñando con el ascenso

Colón dio un paso más en su camino hacia el ascenso. En el estadio Brigadier López, venció 1-0 a Midland y se clasificó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en un partido que dominó durante buena parte del primer tiempo, pero que terminó sufriendo hasta la última jugada. El único gol de la tarde lo convirtió Federico Rasmussen, a los 39 minutos de la etapa inicial.

Desde el arranque, el equipo de Iván Delfino asumió el protagonismo y buscó llevar el juego al campo rival. Alan Bonansea tuvo las primeras aproximaciones, aunque volvió a mostrar dificultades para encontrar precisión en la definición. También Darío Sarmiento generó peligro y estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que encontró una buena respuesta del arquero Mauro Leguiza.

Con el correr de los minutos, Ignacio Lago se convirtió en una de las principales armas ofensivas del Sabalero. El delantero exigió en varias oportunidades al guardameta visitante: primero con un remate que Leguiza desvió al córner y luego con un tiro libre y otros intentos desde distintas posiciones. El arquero de Midland se lucía y empezaba a convertirse en la figura de su equipo.

Sin embargo, tanta insistencia tuvo su recompensa a los 39 minutos. Después de un mal rechazo de la defensa visitante, Rasmussen apareció para marcar el 1-0 y desatar el festejo en el Brigadier López. Con esa ventaja, Colón se fue al descanso con una diferencia que, por lo hecho durante la primera mitad, parecía merecida.

En el complemento, el Sabalero tuvo algunas oportunidades para ampliar el resultado y evitar un cierre ajustado, pero volvió a fallar en los metros finales. Lago protagonizó una de las primeras llegadas con un disparo que se desvió en un defensor y terminó en tiro de esquina.

Con el paso del tiempo, Midland adelantó sus líneas y comenzó a ganar terreno. Colón retrocedió cada vez más y terminó defendiendo cerca de su propia área. A los 30 minutos, Ezequiel Bulacio probó desde una posición peligrosa y obligó a Tomás Giménez a intervenir para enviar la pelota al córner.

El tramo final fue de máxima tensión. Midland acumuló cuatro tiros de esquina consecutivos cerca de los 40 minutos y buscó el empate con centros, pelotazos y remates desde afuera del área. El equipo de Delfino resistió con despejes defensivos, nuevas intervenciones de Giménez y algo de fortuna.

La última jugada estuvo cargada de suspenso: Midland consiguió marcar el empate, pero el gol fue anulado por posición adelantada. Así, Colón logró conservar el 1-0 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde continuará su recorrido en busca del segundo ascenso a la Primera División.