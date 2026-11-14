Controlaron la fuga de gas y el incendio tras la explosión en Remedios de Escalada

La fuga de gas fue controlada y los Bomberos lograron extinguir el incendio que se había desatado tras la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús. El siniestro dejó como saldo un muerto y 30 personas heridas y demandó un amplio operativo de emergencia.

Según informó el Municipio de Lanús, los trabajos concluyeron durante la madrugada de este sábado, luego de que personal de MetroGAS lograra interrumpir la pérdida de gas y los equipos de Bomberos sofocaran las llamas. De esta manera, se consiguió controlar la situación y evitar nuevos riesgos en el sector.

Con la emergencia contenida, comenzaron las tareas para evaluar los daños y avanzar con la limpieza de la zona. Mientras tanto, las familias que habían sido evacuadas reciben asistencia de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de facilitar su regreso progresivo a sus viviendas.

De todos modos, el área afectada permanecerá restringida al tránsito hasta que finalicen los relevamientos y las tareas necesarias para garantizar condiciones seguras. En paralelo, continúa la investigación judicial para establecer cómo se produjo la explosión y determinar las posibles responsabilidades de las empresas que participaban de los trabajos en el lugar.

El operativo contó con la intervención de distintas áreas del Sistema de Emergencias de Lanús, entre ellas Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad. También colaboraron equipos de distritos vecinos.

Además, el Club Atlético Talleres puso sus instalaciones a disposición como centro de evacuados, mientras que grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios participaron de las tareas de asistencia a las personas afectadas.