Argentina pagó caro los errores defensivos y cayó ante Uruguay por 2 a 1

La Selección argentina cayó por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en un encuentro marcado por los errores defensivos y un segundo tiempo adverso para el equipo de Lionel Scaloni. El partido tuvo además un marco particular: fue el primero después del retiro de Lionel Messi y contó con una baja asistencia de público.

Después de una primera mitad sin goles, el conjunto argentino tuvo un comienzo complicado en el complemento y recibió dos tantos en apenas seis minutos. A los 47, Leonardo Balerdi convirtió en su propia valla y puso en ventaja a la Celeste. Poco después, a los 53, Maxi Araújo amplió la diferencia, luego de aprovechar las dificultades de Enzo Fernández para controlar su marca.

Con el 0-2 en contra, Argentina debió salir a buscar la reacción. Una de las variantes que le dio otra energía al equipo fue el ingreso de Gianluca Prestianni, quien reemplazó a Thiago Almada. El futbolista del Benfica aportó velocidad, gambeta y desequilibrio, y tuvo una participación decisiva en el descuento.

A falta de 18 minutos para el final, Prestianni asistió a Julián Álvarez, que marcó el 1-2 y renovó las expectativas de la Selección. Sin embargo, pese al impulso de ese gol, el equipo de Scaloni no consiguió llegar al empate y terminó sufriendo su 11ª derrota desde el inicio del ciclo del entrenador.

Argentina tendrá una nueva presentación el próximo martes, desde las 20, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el último compromiso de la temporada 2026, que tuvo como uno de sus puntos más destacados la llegada a la final del último Mundial.

La próxima ventana de amistosos está prevista entre el 22 y el 30 de marzo, aunque todavía no fueron confirmados los rivales.