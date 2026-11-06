Sociedad — 06.11.2026 —
Convocan a docentes para cubrir reemplazos en el Jardín Municipal "Domingo F. Sarmiento"
Es para cubrir cargos durante el ciclo lectivo 2027 en las áreas de Nivel Inicial, Educación Musical y Educación Física. Los formularios se podrán retirar del 10 al 16 de noviembre y los legajos se recibirán entre el 20 y el 27.
El Jardín Municipal "Domingo F. Sarmiento" abrió la inscripción de aspirantes para cubrir cargos de reemplazos docentes durante el ciclo lectivo 2027. La convocatoria está dirigida a profesionales de Nivel Inicial, Educación Musical y Educación Física.
El período de inscripción se extenderá del 10 al 16 de noviembre. Los interesados deberán acercarse a la sede del establecimiento, ubicada en Crespo 2911, para retirar el formulario correspondiente. La atención será de 9 a 11 y de 14 a 16. También se pueden realizar consultas al teléfono 342 4742871.
Presentación de la documentación
Una vez retirado y completado el formulario, los aspirantes deberán presentar sus legajos entre el 20 y el 27 de noviembre, en la misma sede del jardín. La documentación tendrá que entregarse en una carpeta plástica tamaño A4, con broche interno, e incluir:
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Formulario de inscripción completo.
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Fotocopia del título analítico habilitante y de otros títulos vinculados con el cargo al que se aspira.
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Fotocopia del DNI.
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Certificados de cursos de capacitación, postítulos y otros antecedentes relacionados con el área. Se tendrán en cuenta las actividades realizadas durante los últimos cinco años.
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Constancias de antigüedad en establecimientos educativos con reconocimiento ministerial, correspondientes al área de inscripción.
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Certificado de antecedentes penales.
Desde el establecimiento también señalaron que toda la documentación debe estar autenticada por Tribunales, Juez de Paz o autoridad escolar, foliada y ordenada cronológicamente. Las certificaciones deberán identificar al aspirante y a la institución que las emitió. En el caso de las capacitaciones, tendrán que incluir además el nombre de la actividad, la fecha, la carga horaria y la firma y sello del responsable.
No se considerarán antecedentes que no cuenten con esos datos o que provengan de instituciones sin acreditación formal. Asimismo, se solicitó evitar el uso de folios plásticos para presentar las certificaciones.
Finalmente, los legajos serán evaluados por la Junta de Clasificación y Calificación, que analizará los antecedentes de los postulantes para la cobertura de interinatos y suplencias en el establecimiento.