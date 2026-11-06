Convocan a docentes para cubrir reemplazos en el Jardín Municipal "Domingo F. Sarmiento"

El Jardín Municipal "Domingo F. Sarmiento" abrió la inscripción de aspirantes para cubrir cargos de reemplazos docentes durante el ciclo lectivo 2027. La convocatoria está dirigida a profesionales de Nivel Inicial, Educación Musical y Educación Física.

El período de inscripción se extenderá del 10 al 16 de noviembre. Los interesados deberán acercarse a la sede del establecimiento, ubicada en Crespo 2911, para retirar el formulario correspondiente. La atención será de 9 a 11 y de 14 a 16. También se pueden realizar consultas al teléfono 342 4742871.

Presentación de la documentación

Una vez retirado y completado el formulario, los aspirantes deberán presentar sus legajos entre el 20 y el 27 de noviembre, en la misma sede del jardín. La documentación tendrá que entregarse en una carpeta plástica tamaño A4, con broche interno, e incluir:

Formulario de inscripción completo.

Fotocopia del título analítico habilitante y de otros títulos vinculados con el cargo al que se aspira.

Fotocopia del DNI.

Certificados de cursos de capacitación, postítulos y otros antecedentes relacionados con el área. Se tendrán en cuenta las actividades realizadas durante los últimos cinco años.

Constancias de antigüedad en establecimientos educativos con reconocimiento ministerial, correspondientes al área de inscripción.

Certificado de antecedentes penales.

Desde el establecimiento también señalaron que toda la documentación debe estar autenticada por Tribunales, Juez de Paz o autoridad escolar, foliada y ordenada cronológicamente. Las certificaciones deberán identificar al aspirante y a la institución que las emitió. En el caso de las capacitaciones, tendrán que incluir además el nombre de la actividad, la fecha, la carga horaria y la firma y sello del responsable.

No se considerarán antecedentes que no cuenten con esos datos o que provengan de instituciones sin acreditación formal. Asimismo, se solicitó evitar el uso de folios plásticos para presentar las certificaciones.

Finalmente, los legajos serán evaluados por la Junta de Clasificación y Calificación, que analizará los antecedentes de los postulantes para la cobertura de interinatos y suplencias en el establecimiento.