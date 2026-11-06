Domingo 08 de noviembre de 2026

Sociedad — 06.11.2026 —

Dictarán una capacitación gratuita en RCP en el Camping Municipal

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 10, y estará abierta a toda la comunidad. Tendrá una modalidad teórica y práctica, con herramientas para actuar ante emergencias con lactantes, niños y adultos.

Abrieron la inscripción para un curso gratuito de Reanimación Cardiopulmonar.
Abrieron la inscripción para un curso gratuito de Reanimación Cardiopulmonar.

La Municipalidad de Santo Tomé abrió la inscripción para una capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), destinada a toda la comunidad. La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, a las 10, en el Camping Municipal, ubicado en Libertad 1035.

La propuesta, organizada por la Dirección de Protección Civil, tendrá una modalidad teórica y práctica y apunta a brindar herramientas para actuar ante situaciones de emergencia que involucren a lactantes, niños y adultos.

Durante el curso, los participantes podrán incorporar o actualizar conocimientos y practicar las maniobras de RCP, una técnica fundamental para responder ante un paro cardiorrespiratorio y que puede resultar determinante para salvar vidas.

La capacitación está dirigida a personas mayores de 13 años y cuenta con cupos limitados. Para participar, es necesario inscribirse previamente por WhatsApp al 342 5462862, de 7 a 13 horas, enviando nombre y apellido, DNI y correo electrónico.

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