Unión se juega la clasificación ante Vélez: debe ganar y esperar otros resultados

Unión recibirá a Vélez este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano y será televisado por ESPN Premium.

El equipo de Leonardo Madelón afrontará un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. El Tatengue está obligado a conseguir una victoria, pero no dependerá exclusivamente de su propio resultado: también necesitará que se den algunos marcadores favorables en otros encuentros de la Zona A para meterse entre los ocho clasificados.

Unión llega a esta última fecha tras igualar 1-1 frente a Newell's en Rosario, con un tanto de Juan Pablo Ludueña. Si bien acumula tres partidos consecutivos sin perder, se encuentra décimo en la tabla, con 18 puntos, por lo que necesita ganar y esperar que sus competidores directos dejen puntos en el camino.

En concreto, el conjunto rojiblanco deberá sumar los tres puntos y aguardar que San Lorenzo no le gane a Platense ni Independiente a Deportivo Riestra. Si el "Ciclón" o el "Rojo" ganaran sus partidos, al "Tatengue" le quedaría una chance más: esperar que Gimnasia de Mendoza pierda el clásico frente a Independiente Rivadavia, ya que en ese la diferencia de gol jugaría a favor de los santafesinos.

Para el compromiso en el 15 de Abril, Madelón tendría en mente la siguiente alineación: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Del otro lado estará Vélez, que ya tiene garantizada su participación en los octavos de final. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ocupa el tercer puesto de la Zona A, con 28 unidades, y buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita mejorar su ubicación de cara a los cruces eliminatorios.

La probable formación del Fortín sería: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Juan Policella y Ronaldo Martínez.

Con realidades diferentes, ambos equipos se enfrentarán desde las 19.15 en Santa Fe. Para Unión, el objetivo será ganar y mantener viva la ilusión de meterse en la etapa decisiva del Clausura, aunque también deberá seguir de cerca lo que ocurra en las otras canchas.