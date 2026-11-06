La Fórmula 1 llega a Brasil y Colapinto tendrá un nuevo desafío en Interlagos

Franco Colapinto tendrá este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Brasil, que se desarrollará en el circuito de Interlagos y marcará la vigésima fecha de la temporada. El piloto argentino buscará cortar una racha adversa y volver a sumar puntos después de cinco competencias sin poder hacerlo.

El representante de Alpine llega a San Pablo en un momento complicado. Su última cosecha de puntos se remonta al Gran Premio de Azerbaiyán y, desde entonces, acumuló resultados sin unidades en Malasia, Singapur, Estados Unidos y México. En esta última carrera había conseguido una destacada actuación para terminar séptimo, pero una sanción posterior lo dejó fuera de la zona de puntos.

La cita brasileña tiene, además, un significado especial para Colapinto: será su tercera participación en Interlagos, un trazado que el propio piloto reconoció en distintas oportunidades como uno de sus favoritos. Sin embargo, todavía no pudo sumar puntos en este circuito.

La actividad se desarrollará en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos, que tiene una extensión de 4,309 kilómetros. El cronograma comenzará este viernes con dos sesiones de entrenamientos, continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, y tendrá su cierre el domingo con la carrera.

En cuanto al campeonato, la referencia más reciente es la consagración de Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien aseguró el título tras finalizar tercero en el Gran Premio de México. De esta manera, con 20 años se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

El cronograma del Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12:30.

Práctica libre 2: 16:00.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11:30.

Clasificación: 15:00.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14:00.

La competencia está prevista para las 14 del domingo, aunque el horario podría estar sujeto a modificaciones si las condiciones climáticas generan inconvenientes.